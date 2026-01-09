अनीत पड्डा ने खुलम खुला किया अहान पांडे संग प्यार इजहार? बॉयफ्रेंड की टी-शर्ट पहन हुईं स्पॉट; कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Trending Photos
2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सैयारा फेम एक्टर्स अनीत पड्डा और अहान पांडे के लेटेस्ट वायरल वीडियो ने दोनों के रिलेशनशिप की चर्चा को फिर से हवा दे दी है. दरअसल,वीडियो में अनीत को क्रिश्चियन डायोर का स्वेटर पहने हुए देखा जा सकता है, जिसे पहले खुद अहान ने पहना था. इस वीडियो को नितिन गांधी नाम के एक यूजर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
अहान पांडे संग प्यार इजहार?
इस वीडियो में अनीत एक फैन से मिलने के लिए रुकती हैं, जो उन्हें उत्साह से गुलाब का फूल देती है. कढ़ाई वाले डायोर निट टॉप, आरामदायक डेनिम जींस, मिनिमल मेकअप और अपने सिग्नेचर मिडिल-पार्टेड हेयरस्टाइल में अनीत बेहद सहज और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थीं. इसी क्लिप में अहान भी थोड़े समय के लिए ब्लैक हुडी में दिखाई देते हैं, हालांकि उन्हें कब और कहां देखा गया, इसका सटीक समय अभी तक पता नहीं चला है.
वहीं अनीत के स्वेटर ने कई यूजर्स का ध्यान खींचा. एक फैन ने कमेंट किया, "यह स्वेटर अहान का है," वहीं दूसरे ने लिखा, "अनीत ने किसी और का कुछ स्पेशल पहना है."
बॉयफ्रेंड की टी-शर्ट पहन हुईं स्पॉट
यह शानदार निट बेज रंग की जर्सी के आगे के हिस्से पर क्रिश्चियन डायोर एटेलियर की कढ़ाई है, साथ ही कंट्रास्टिंग स्ट्राइप वाले कफ और हेम हैं. इसका रेगुलर फिट और रिब्ड डिटेलिंग इसे एक वर्सेटाइल वार्डरोब आइटम बनाते हैं, जो कैजुअल और फॉर्मल दोनों तरह के लुक्स के लिए परफेक्ट है.
बाजार में इसकी कीमत लगभग 67,000 बताई जा रही है लेकिन इसकी मूल कीमत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. दोनों के रिलेशनशिप की खबरें काफी लंबे समय से मीडिया में हैं. हालांकि अहान ने जीक्यू इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो और अनीत केवल अच्छे दोस्त हैं.
