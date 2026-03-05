'हर दिन मिलती हैं रेप की धमकियां', 23 साल की हसीना ने किया शॉकिंग खुलासा, बयां किया सोशल मीडिया का डरावना सच

बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा खान अक्सर अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया और बताया कि सोशल मीडिया पर लोग उन पर भद्दे कमेंट्स करते हैं. इतना ही नहीं, उन्हें सेक्शुअलाइज भी किया जाता है.
Trending Photos
साल 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' से एक्ट्रेस आयशा खान ने खूब लाइमलाइट बटोरी है. उन्होंने धुरंधर के सुपरहिट गाने 'शरारत' पर जबरदस्त डांस किया, जिसके बाद हर कोई उनका मुरीद हो गया. आयशा अपने करियर में काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करना इतना आसान नहीं है. हाल ही में एक्ट्रेस ने चौंकाने वाले खुलासे किए.
एक्ट्रेस आयशा खान ने बताया कि उनके वजन के कारण उन्हें एक गाने से बाहर निकाल दिया गया था. पब्लिक लाइफ में होने की वजह से उन पर कई भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं और उन्हें रेप की धमकियां भी मिल चुकी हैं. हाल ही में एक इवेंट में बात करते हुए एक्ट्रेस ने इन सब चीजों का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में उन्हें टी-सीरीज के एक गाने से निकाल दिया गया था. जब वो 12वीं क्लास में थी, तब उन्हें उस गाने में सेकंड लीड रोल में लिया गया था, लेकिन शूटिंग से ठीक एक रात पहले उन्हें निकाल दिया गया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि वो मोटी है.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्हें अपनी बॉडी और अपीयरेंस को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस करने में समय लगा. इंस्टाग्राम पर भी उनकी बॉडी को लेकर लगभग हर दिन यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है. मैं एक नॉर्मल टॉप पहनती हूं तो लोगों को परेशानी है, स्कर्ट पहनती हूं तो लोगों को आपत्ति होती है. मुझे सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना पड़ता है. अगर मुझे कुछ पहनने या पोस्ट करने से पहले सोचना पड़े, वो भी सिर्फ इसलिए कि कोई मुझे सेक्शुएलाइज करेगा, तो यह वाकई में बहुत दुखद है. कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं जो चाहूं वो पोस्ट कर दूं, लेकिन फिर कभी-कभी मेरा मन नहीं करता कि मैं ऐसे कमेंट देखूं, जिनमें लोग मुझे ये बताएं कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वे मेरे साथ क्या करते.
आयशा खान ने आगे बताया कि उन्हें हर दिन रेप का धमकियां मिलती हैं. यह बहुत डरावना है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं. ये सिर्फ कमैंट्स नहीं हैं. काश इस बारे में कुछ सख्त कार्रवाई की जा सकती. कई बार ये मेरे पुराने जख्मों को कुरेद देती हैं और मुझे डरा देती हैं कि अगर मैं आज की तरह इतनी मशहूर नहीं होती तो शायद ऐसा हो सकता था.
गौरतलब है कि आयशा खान को 'बिग बॉस 17' से काफी तगड़ी पहचान मिली. जिसके बाद वो ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में भी नजर आई थीं. आयशा खान को कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में भी देखा गया था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.