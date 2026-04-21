579 करोड़ी फिल्म की एक्ट्रेस के घर पसरा मातम, बेहद करीबी शख्स ने किया दुनिया को अलविदा, इमोशनल पोस्ट शेयर कर बोलीं- ‘मेरी जिंदगी का इकलौता प्यार...’

Aneet Padda Grandfather Passes Away: एक्ट्रेस अनीत पड्डा इन दिनों गहरे दुख में हैं, क्योंकि उनके दादू का हाल ही में निधन हो गया है. अनीत ने अपने दादा के साथ जुड़ी एक बेहद इमोशनल फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वे उनके हाथ को पकड़े नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपने दिल की बात लिखी और बताया कि उनके लिए उनके दादू उनकी जिंदगी का इकलौता प्यार थे. उनके दादू लंबे समय से अल्जाइमर बीमारी से जूझ रहे थे और धीरे-धीरे उनकी याददाश्त कमजोर हो रही थी. इसके बावजूद उनका प्यार हमेशा साफ और मजबूत रहा.

परिवार और फैंस इस खबर से काफी इमोशनल हो गए हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं. अनीत ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनके दादू भले ही कई बातें भूल जाते थे, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं भूले. उन्होंने बताया कि आखिरी समय तक भी उनके दादू उन्हें पहचानने की कोशिश करते थे और प्यार से पुकारते थे. अनीत ने कहा कि ये रिश्ता उनके लिए बहुत खास था क्योंकि इसमें यादों से ज्यादा भावनाएं जुड़ी थीं. उन्होंने ये भी बताया कि उनके दादू उन्हें मख्खन और हीरापुत जैसे नामों से बुलाते थे जो उनके बीच का एक प्यार भरा रिश्ता दिखाता है.

दादू के लिए लिखा बेहद इमोशनल नोट

इस पोस्ट में उनका दर्द साफ नजर आता है. अपने इमोशनल नोट में अनीत ने आगे लिखा कि वे अपने दादू की हर एक याद को हमेशा अपने साथ रखेंगी. उन्होंने कहा कि वह उनके जोक्स, उनकी बातें और उनका प्यार कभी नहीं भूलेंगी. अनीत ने ये भी वादा किया कि वे एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करेंगी ताकि उनके दादू को उन पर गर्व हो. उन्होंने लिखा कि वे हर अंधेरे वक्त में अपने दादू की सीख और उनकी अच्छाई को याद रखेंगी. उनके शब्दों से साफ झलकता है कि ये रिश्ता उनके लिए कितना गहरा और सच्चा था.

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लोगों तक पहुंचाएंगी दादू की कहानियां

अनीत ने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि वे अपने दादू की कहानियों को आगे लोगों तक पहुंचाएंगी. उन्होंने बताया कि उनके दादू ने उन्हें हमेशा बिना शर्त प्यार करना सिखाया था जो बहुत कम लोगों को मिलता है. उन्होंने लिखा कि वे उस प्यार को अपनी जिंदगी में हमेशा जिंदा रखेंगी. इस पोस्ट में उनकी भावनाएं बहुत ही सरल और सच्चे अंदाज में सामने आईं. उनके दादू का जाना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी और उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देंगी.

अल्जाइमर से पीड़ित थे अनीत के दादू

एक पुराने इंटरव्यू में अनीत ने बताया था कि उनके दादू अल्जाइमर से पीड़ित थे. उन्होंने कहा था कि इस फिल्म ‘सैयारा’ से उनका रिश्ता और भी भावुक हो गया क्योंकि कहानी भी याददाश्त और दिल के रिश्तों पर आधारित थी. अनीत पड्डा ने बताया कि उनके दादू उन्हें अक्सर पहचान नहीं पाते थे लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक अपनापन रहता था. उन्होंने ये भी कहा कि उनके दादू कभी-कभी उन्हें देखकर मुस्कुरा देते थे और अपने खास नामों से पुकारते थे. ये उनके लिए बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस था.

दादू के साथ बिताए यादगार पल

अनीत ने ये भी साझा किया था कि जब उन्होंने अपने दादू को फिल्म से जुड़े वीडियो दिखाए तो वे उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए लेकिन मुस्कुरा दिए. उन्होंने कहा कि वे उस पल को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसमें प्यार और अपनापन साफ दिखाई दिया. उनके दादू ने उन्हें देखकर हीरापुत और मख्खन दी मूवी जैसे शब्द बोले जो उनके रिश्ते की मासूमियत को दिखाता है. अनीत पड्डा के लिए ये पल बहुत खास और यादगार बन गया जो वे हमेशा अपने दिल में रखेंगी.

अनीत पड्डा का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनीत पड्डा जल्द ही मैडॉक फिल्म्स की नई फिल्म ‘शक्तिशालिनी’ में नजर आने वाली हैं. इसके अलावा वे अपने ‘सैयारा’ को-स्टार अहान पांडे के साथ भी एक और फिल्म में काम कर रही हैं. प्रोफेशनल जिंदगी में वे लगातार आगे बढ़ रही हैं लेकिन इस पर्सनल नुकसान ने उन्हें गहरा दुख दिया है. फिर भी वे अपने दादू की यादों को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं और उनके सिखाए हुए रास्ते को अपनाना चाहती हैं.