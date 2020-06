ब्लॉकबस्टर फिल्म 'Border' ने पूरे किए 23 साल, उस दौर को याद कर इमोशनल हुए स्टार

नई दिल्ली: फिल्मकार जेपी दत्ता की फिल्म 'बार्डर (Border)' को रिलीज हुए 13 जून (आज) को 23 साल हो गए हैं. इस मौके पर अभिनेता सुनील शेट्टी (Suniel Shetty), संगीतकार अनु मलिक ने इसे याद किया.

यह फिल्म 1971 की भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है, जिसमें सनी देओल, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, राखी और पूजा भट्ट ने अभिनय किया है.

बीएसएफ कमांडर भैरों सिंह की भूमिका निभाने वाले सुनील ने शनिवार को ट्वीट किया, "इस खूबसूरत फिल्म का हिस्सा बनने के लिए शुक्रगुजार हूं."

फिल्म के कई गाने भी हिट हुए, जिसमें से 'संदेशे आते हैं' शामिल है.

The most loved Patriotic song 'Sandese Aate Hai'

Reverberates across the world even today. Jai Hind Jai Bharat

Thank you JP Dutta Saab for having me as the composer of such a magnificent film BORDER.. 23 years and counting #23YearsOfBorder @RealNidhiDutta pic.twitter.com/mWl5HRYSZP

— Anu Malik (@The_AnuMalik) June 13, 2020