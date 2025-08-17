23 साल पुरानी शाहरुख खान की वो ब्लॉकबस्टर, जिससे निकाले गए थे सैफ अली खान, फिल्म ने रचा था इतिहास

Saif Ali Khan Dropped From Devdas: ‘हम दिल दे चुके सनम’, ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’, ‘बाजीराव मस्तानी’, ‘पद्मावत’ और ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ जैसी शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले संजय लीला भंसाली ने 23 साल पहले एक भारत की सबसे महंगी फिल्म बनाई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. इस फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ जैसे कई दमदार कलाकार नजर आए थे.

संजय लीला भंसाली ने जब इस फिल्म को बनाने की प्लानिंग की थी, तब उनके दिमाग में शाहरुख खान को देवदास और सैफ अली खान को चुन्नीलाल के किरदार में लेने का आइडिया आया था, लेकिन बाद में ये कास्टिंग पूरी नहीं हो पाई और आखिर में चुन्नीलाल के किरदार के लिए जैकी श्रॉफ को चुना गया. फिल्म 2002 में रिलीज हुई और इसे शानदार सेट, दमदार म्यूजिक और धमाकेदार अभिनय के लिए खूब सराहा गया.

फिल्म से निकाले गए थे सैफ अली खान

सैफ अली खान के बारे में अक्सर कहा जाता था कि उन्होंने ये रोल ठुकरा दिया था. लेकिन असलियत कुछ और थी. साल 2001 में दिए गए एक इंटरव्यू में सैफ ने बताया था कि उन्होंने भंसाली को कभी मना नहीं किया. असली वजह पैसों को लेकर गलतफहमी थी. उनका कहना था कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं मांगी थी, लेकिन बातचीत खत्म कर दी गई और उन्हें इसकी जानकारी भी समय पर नहीं दी गई.

किरदार के लिए खुद नहीं मानते थे फीट

सैफ ने बताया था कि भले ही उन्हें रोल मिल जाता, वे खुद को चुन्नीलाल के किरदार में फिट नहीं मानते थे. उनका मानना था कि ये किरदार उनके पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता. उन्होंने ये भी मजाक में कहा कि पुराने जमाने की 'देवदास' फिल्म में मोतीलाल ने ये किरदार निभाया था और कम से कम "मोतीलाल" और "चुन्नीलाल" तो तुकबंदी करते हैं. यानी सैफ को खुद भी ये रोल उतना खास नहीं लगा.

करीना कपूर का भी रहा सेम एक्सपीरियंस

दिलचस्प बात ये है कि करीना कपूर का भी 'देवदास' से जुड़ा एक एक्सपीरियंस रहा. करीना ने एक बार बताया कि भंसाली ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया और एडवांस पैसे भी दिए, लेकिन बाद में पारो का रोल ऐश्वर्या राय को दे दिया. उस समय करीना करियर की शुरुआत कर रही थीं, इसलिए उन्हें ये बात बहुत खली. करीना ने कहा कि उन्होंने उसी दिन फिल्म यादें साइन की और भंसाली से हमेशा के लिए दूरी बना ली.

आज भी दोनों के बीच है खटास

करीना कपूर ने साफ कहा कि भंसाली ने उन्हें चोट पहुंचाई थी और उन्होंने ठान लिया था कि चाहे काम न भी मिले, वे उनके साथ काम नहीं करेंगी. हालांकि, भंसाली ने इस आरोप पर कहा था कि स्क्रीन टेस्ट देना मतलब ये नहीं होता कि रोल पक्का हो गया. उनके मुताबिक, कई बार टेस्ट लेने के बाद भी किसी और एक्टर को चुना जाता है. यही बात करीना और भंसाली के बीच रिश्ते में खटास की वजह बनी.

फिल्म ने बजट से ज्यादा की थी कमाई

हाल ही में करीना कपूर ने विक्की कौशल से बातचीत के दौरान मजाक में कहा कि उनका और संजय लीला भंसाली का रिश्ता 'लव एंड वॉर' जैसा है. बता दें, 'देवदास' का बजट लगभग 44 करोड़ था और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 99.87 करोड़ की कमाई की थी. ये फिल्म उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी और इसके सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और भव्यता ने इसे एक विज़ुअल मास्टरपीस बना दिया.