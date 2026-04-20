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Hindi Newsबॉलीवुड23 साल की हुईं नीसा...बर्थडे पर काजोल ने लिखा इमोशनल नोट; पिता अजय देवगन ने शेयर की बचपन की फोटो

23 साल की हुईं नीसा...बर्थडे पर काजोल ने लिखा इमोशनल नोट; पिता अजय देवगन ने शेयर की बचपन की फोटो

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल और अभिनेता अजय देवगन अपनी प्यारी बेटी नीसा देवगन पर प्यार बरसाने का मौका नहीं छोड़ते हैं और आज जन्मदिन के मौके पर दोनों ने दिल खोलकर लुटाया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 04:20 PM IST
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23 साल की हुईं नीसा...बर्थडे पर काजोल ने लिखा इमोशनल नोट; पिता अजय देवगन ने शेयर की बचपन की फोटो

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल और अभिनेता अजय देवगन अपनी प्यारी बेटी नीसा देवगन पर प्यार बरसाने का मौका नहीं छोड़ते हैं और आज जन्मदिन के मौके पर दोनों ने दिल खोलकर लुटाया है. काजोल और अजय ने बेटी नीसा को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है.

अजय देवगन ने शेयर की नीसा की फोटो 

अजय देवगन ने नीसा देवगन की अनसीन बचपन की फोटो शेयर की है, जिसमें वे किसी बर्थडे पार्टी में दिख रही है और उनके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल है,जबकि दूसरी फोटो में वे अपनी मां काजोल के साथ दिख रही हैं. फोटो देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि नीसा के फेस फीचर्स अपनी मां काजोल जैसे ही हैं. नीसा अपनी मां की कार्बन कॉपी लग रही हैं. 

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अजय देवगन ने प्यारी फोटो के साथ प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, "तुम्हारी ये मुस्कान मुझे हमेशा याद रहती है. जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, तो तुम्हारा वही रूप हमेशा मेरे दिलों में बसा रहता है. तुम हमेशा इसी खुशी से मुस्कुराती रहो. जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी बच्ची."

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

काजोल ने लुटाया बेटी पर प्यार 

काजोल ने भी नीसा को जन्मदिन की बधाई दी है और दुर्गा पंडाल की फोटोज पोस्ट की हैं. फोटो में काजोल ने नीसा को अपनी बांहों में ले रखा है और उन पर प्यार लुटाती दिख रही हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि उसके जन्म से मेरी दुनिया बदल गई. मैं हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती हूं, मेरी प्यारी बच्ची, तुम परिपूर्ण हो और हमेशा मेरी रहोगी. तुम्हें और मुझे जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

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पोस्ट में काजोल ने नीसा के साथ खुद को भी जन्मदिन की बधाई दी है, क्योंकि बच्चे के जन्म के साथ मां का भी नया जन्म भी माना जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बता दें कि नीसा देवगन सोशल मीडिया की चर्चित स्टारकिड है. सोशल मीडिया पर नीसा को उनके लुक और रंग को लेकर बहुत ट्रोल किया गया था, जिसे लेकर काजोल ने इंटरव्यू में दुख भी जाहिर किया था. अभिनेत्री ने साफ किया था कि वे नीसा को ट्रोलिंग नजरअंदाज करने की सलाह देती हैं, लेकिन जो कुछ नीसा के बारे में सोशल मीडिया पर कहा जाता है, वो दुख देने वाला होता है. हालांकि अब नीसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी के साथ रील पोस्ट कर छाई रहती हैं.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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