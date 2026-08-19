चमकती डायमंड रिंग दिखाते हुए मिस्ट्री मैन को लगाया गले, क्या धुरंधर फेम एक्ट्रेस ने कर ली गुपचुप सगाई?

धुरंधर फेम एक्ट्रेस आयशा खान इन दिनों अपनी लेटेस्ट पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं. अब सोशल मीडिया पर उनकी सगाई की अफवाहें तेज हो गई हैं. दरअसल, आयशा ने एक अनजान शख्स के साथ अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. फिल्म धुरंधर के अलावा वह रणवीर सिंह की फिल्म के पॉपुलर गाने 'शरारत' में अपने शानदार डांस से सबको अपना फैन बना चुकी हैं.
वहीं, अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फैंस उस मिस्ट्री मैन को लेकर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. मिस्ट्री मैन के साथ इस पोस्ट में एक शानदार डायमंड रिंग ने सबका ध्यान खींचा. उत्सुक फैंस यह सोचने लगे कि क्या उनकी सगाई किसी अनजान व्यक्ति से हुई है.
फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या आयशा ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है. हालांकि, इन तस्वीरों की सच्चाई कुछ और ही है. अपने इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने अपने साथ मौजूद मिस्ट्री मैन का चेहरा नहीं दिखाया है. वहीं, उनकी उंगली में चमचमाती डायमंड रिंग भी बेहद खूबसूरत है. एक्ट्रेस ने अपनी इन तस्वीरों के साथ एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है.
साथ ही उन्होंने एक जूलरी ब्रांड को टैग भी किया है, जिसके बाद से फैंस कयास लगा रहे हैं कि शायद ये किसी ब्रांड फोटोशूट का हिस्सा है. वहीं, अभी तक इस बारे में आयशा ने कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. शरारत फेम एक्ट्रेस आयशा ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा है, 'एक सपना.'
आयशा के इस पोस्ट पर राखी सावंत, अर्चना गौतम, रश्मि देसाई जैसे सेलेब्स ने बधाई भी दी. रश्मि ने लिखा, 'दुआ है तुम्हारे सारे सपने पूरे हों.'
इस पहले एक इंटरव्यू में आयशा ने 'शरारत' को अपनी बड़ी कामयाबी बताया. साथ ही उन्होंने शूटिंग के दौरान आई मुश्किलों को भी याद किया था. बता दें कि 'शरारत' धुरंधर फिल्म का एक डांस सॉन्ग. इस गाने को मधुबंती बागची और जैस्मीन सैंडलस ने गाया है और इसे शाश्वत सचदेव ने लिखा है. गाने की कोरियोग्राफी विजय गांगुली ने की है.