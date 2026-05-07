बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही 'भूत बंगला', फिर भी क्रू को नहीं मिले पैसे; अक्षय कुमार की फिल्म के मेकर्स पर लगे आरोप

अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव और वामिका गब्बी की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद से ही फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हॉरर और कॉमेडी के मिश्रण ने लोगों को खूब एंटरटेन किया है.
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अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव और वामिका गब्बी की फिल्म 'भूत बंगला' 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के बाद से ही फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हॉरर और कॉमेडी के मिश्रण ने लोगों को खूब एंटरटेन किया है. फिल्म की कहानी के साथ कलाकारों की एक्टिंग भी दर्शकों को पसंद आ रही है. इसी वजह से थिएटर्स में फिल्म की पकड़ लगातार बनी हुई है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर देश में ₹148.25 करोड़ का नेट कलेक्शन और वर्ल्डवाइड ₹232.78 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं फिल्म से जुड़े कई वेंडर्स का आरोप है कि मेकर्स ने अभी तक उनका बकाया पैसा नहीं दिया है.
मिड डे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म से जुड़े कई वेंडर्स और सप्लायर्स ने प्रोडक्शन हाउस पर पेमेंट रोकने का आरोप लगाया है. एक वेंडर ने दावा किया कि उसके करीब 30 लाख रुपये अभी तक नहीं मिले हैं. वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा कि उसके लगभग 18 लाख रुपये बकाया हैं. इन आरोपों के बाद इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है.
वेंडर का कहना था कि फिल्म रिलीज होने के बाद पैसा निकलवाना और मुश्किल हो जाता है. उन्होंने बताया कि पहले 90 दिनों के भीतर इनवॉइस क्लियर हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा. कई महीनों तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है. वेंडर्स का कहना है कि लगातार काम करने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं मिलने से काफी परेशानी होती है और छोटे सप्लायर्स पर इसका सीधा असर पड़ता है.
फिल्म की टीम से जुड़े एक क्रू मेंबर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि बड़े कलाकारों और अहम वेंडर्स को पहले पेमेंट दे दी जाती है, जबकि बाकी क्रू मेंबर्स को इंतजार करने के लिए कहा जाता है. उनका मानना है कि पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को भी उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए. क्रू सदस्य ने बताया कि कई लोग लंबे समय तक मेहनत करते हैं, लेकिन भुगतान में देरी होने की वजह से उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस मुद्दे पर अब इंडस्ट्री में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
दूसरी ओर, एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने सभी बकाए का पेमेंट कर दिए हैं. कंपनी ने कहा, 'बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड ने कंपनी द्वारा शुरू किए गए अलग-अलग प्रोजेक्ट्स से जुड़े अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट के तहत पेमेंट की जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया है.'
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