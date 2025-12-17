'हर लड़की की इज्जत जरूरी', AI से बनी फर्जी फोटो पर भड़कीं श्रीलीला, दर्ज कराया मामला, कहा- 'ऑफिसर करेंगे कार्रवाई'

AI-generated Images Statement On Sreeleela: फेमस एक्ट्रेस श्रीलीला ने हाल ही में एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. हसीना ने कहा 'AI के नाम पर हो रही गलत हरकत न केवल उनके लिए बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए बर्दाश्त से बाहर हैं. '
AI-generated Images Statement On Sreeleela: आज के वक्त में किसी भी तरह की तस्वीर ऑनलाइन वायरल हो सकती है. खासतौर से सेलिब्रिटी की प्राइवेट तस्वीरें तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो सकती है. जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर विवाद खड़ा होता रहता है. हाल ही में साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस श्रीलीला भी इसका शिकार हुई. एक्ट्रेस की वायरल हो रही तस्वीरों पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर शेयर किया श्रीलीला ने पोस्ट
हाल ही में एक्ट्रेस श्रीलीला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से आग्रह किया है कि वे एआई तकनीक से तैयार किए गए ऐसे कंटेंट का सपोर्ट न करें, जो महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचाती है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये कंटेंट न केवल परेशान करने वाली बल्कि हमारे मानसिक संतुलन पर भी असर डालती है.
एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा
एक्ट्रेस श्रीलीला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा 'मैं हाथ जोड़कर हर सोशल मीडिया यूजर्स से रिक्वेस्ट करती हूं कि AI से बनी बकवास को सपोर्ट न करें. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और उसका गलत इस्तेमाल करने में फर्क होता है. मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी में तरक्की जिंदगी को आसान बनाने के लिए होती है, मुश्किल बनाने के लिए नहीं. हर लड़की किसी की बेटी, पोती, बहन, दोस्त या कलीग होती है, भले ही वह अपने प्रोफेशन में से एक के तौर पर आर्ट को चुने.'
'हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा...'
एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा 'हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं जो खुशी फैलाए, इस भरोसे के साथ कि हम एक सुरक्षित माहौल में हैं. अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मुझे ऑनलाइन हो रही कई बातों की जानकारी नहीं थी और मैं अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने यह बात मेरे ध्यान में लाई. मैंने हमेशा चीजों को हल्के में लिया है और अपनी दुनिया में रही हूं, लेकिन यह बहुत परेशान करने वाला और दुखद है. मैं अपने साथी कलीग्स को भी इसी दौर से गुजरते हुए देख रही हूं और मैं सबकी तरफ से यह बात कह रही हूं. शालीनता और गरिमा के साथ और अपने दर्शकों पर भरोसा रखते हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज हमारा साथ दें. अथॉरिटीज अब आगे का काम संभालेंगी.'
