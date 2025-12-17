Advertisement
trendingNow13044415
Hindi Newsबॉलीवुडहर लड़की की इज्जत जरूरी, AI से बनी फर्जी फोटो पर भड़कीं श्रीलीला, दर्ज कराया मामला, कहा- ऑफिसर करेंगे कार्रवाई

'हर लड़की की इज्जत जरूरी', AI से बनी फर्जी फोटो पर भड़कीं श्रीलीला, दर्ज कराया मामला, कहा- 'ऑफिसर करेंगे कार्रवाई'

AI-generated Images Statement On Sreeleela: फेमस एक्ट्रेस श्रीलीला ने हाल ही में एआई के गलत इस्तेमाल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. हसीना ने कहा 'AI के नाम पर हो रही गलत हरकत न केवल उनके लिए बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए बर्दाश्त से बाहर हैं. ' 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 17, 2025, 06:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस श्रीलीला
साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस श्रीलीला

AI-generated Images Statement On Sreeleela: आज के वक्त में किसी भी तरह की तस्वीर ऑनलाइन वायरल हो सकती है. खासतौर से सेलिब्रिटी की प्राइवेट तस्वीरें तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो सकती है. जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर विवाद खड़ा होता रहता है. हाल ही में साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस श्रीलीला भी इसका शिकार हुई. एक्ट्रेस की वायरल हो रही तस्वीरों पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर किया श्रीलीला ने पोस्ट 
हाल ही में एक्ट्रेस श्रीलीला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से आग्रह किया है कि वे एआई तकनीक से तैयार किए गए ऐसे कंटेंट का सपोर्ट न करें, जो महिलाओं की इज्जत को ठेस पहुंचाती है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये कंटेंट न केवल परेशान करने वाली बल्कि हमारे मानसिक संतुलन पर भी असर डालती है. 

एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा 
एक्ट्रेस श्रीलीला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा 'मैं हाथ जोड़कर हर सोशल मीडिया यूजर्स से रिक्वेस्ट करती हूं कि AI से बनी बकवास को सपोर्ट न करें. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और उसका गलत इस्तेमाल करने में फर्क होता है. मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी में तरक्की जिंदगी को आसान बनाने के लिए होती है, मुश्किल बनाने के लिए नहीं. हर लड़की किसी की बेटी, पोती, बहन, दोस्त या कलीग होती है, भले ही वह अपने प्रोफेशन में से एक के तौर पर आर्ट को चुने.'

'हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा...'
एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा 'हम एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं जो खुशी फैलाए, इस भरोसे के साथ कि हम एक सुरक्षित माहौल में हैं. अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मुझे ऑनलाइन हो रही कई बातों की जानकारी नहीं थी और मैं अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने यह बात मेरे ध्यान में लाई. मैंने हमेशा चीजों को हल्के में लिया है और अपनी दुनिया में रही हूं, लेकिन यह बहुत परेशान करने वाला और दुखद है. मैं अपने साथी कलीग्स को भी इसी दौर से गुजरते हुए देख रही हूं और मैं सबकी तरफ से यह बात कह रही हूं. शालीनता और गरिमा के साथ और अपने दर्शकों पर भरोसा रखते हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज हमारा साथ दें. अथॉरिटीज अब आगे का काम संभालेंगी.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Sreeleela

Trending news

संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
E-cigarette
संसद में चुपके से ई-सिगरेट का कश लगा रहे थे TMC के ये सांसद? BJP ने जारी किया वीडियो
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
nitish kumar
असली चेहरा दिखा रहे नीतीश कुमार, नकाब विवाद पर बोले उमर, कहा- महबूबा भी कर चुकीं ऐसा
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
Supreme Court
'प्रदूषण सालाना फीचर बन गया है, सारे कदम फेल', दिल्ली पॉल्यूशन पर 'सुप्रीम' फटकार
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
Kalyan Banerjee
गडकरी के कान में ऐसा क्या फुसफुसा दिए कल्याण बनर्जी, हंसी नहीं रोक पाए 'हाइवेमैन'
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
Himanta Biswa Sarma
लगता है हसनत अब्दुल्ला भूल गया औकात, हिमंत सरमा ने बांग्लादेश को दे दिया 'ट्रेलर'
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
PM Modi
बंद कमरे से बाहर निकली कूटनीति! रेड कार्पेट नहीं, अब कार में तय हो रही डिप्लोमेसी
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
Supreme Court
SC ने ट्रांसफर किया मामला; अब कलकत्ता HC करेगा ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की सुनवाई
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
Delivery boy news
संसद में गूंजा डिलिवरी ब्वॉय की पेमेंट का मुद्दा, एक पैकेट पर कितनी कमाई होती है?
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
Ahmedabad
अहमदाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'हम लेंगे बदला...'
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'...ताकि फिर न हो ऐसी घटनाएं', राकेश किशोर की करतूत के बाद सख्त सुप्रीम कोर्ट