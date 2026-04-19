7 साल बाद बड़े प्रोजेक्ट में हुई जन्नत जुबैर की वापसी, थ्रिल सीरीज में कास्टिंग को लेकर उठे सवाल, निर्माता ने दी सफाई

टीवी एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर जन्नत जुबैर लगभग सात साल बाद फिर से बड़े प्रोजेक्ट्स में वापसी करने जा रही हैं. एक्ट्रेस जल्द ही बॉक्सिंग थ्रिलर सीरीज 'ग्लोरी' (Glory) में एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.
Trending Photos
सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है, जहां आपकी पॉपुलैरिटी आपके फॉलोअर्स के नंबर तय करते हैं. लेकिन फिल्मों की कास्टिंग हमेशा इस आधार पर नहीं की जाती है. कभी-कभी ये फॉलोअर्स या पॉपुलैरिटी के बारे में नहीं होगा है, बल्कि एक ऐसे कलाकार के बारे में होता है, जो सच में किसी भी किरदार में पूरी तरह से डल जाता है. कुछ ऐसा ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सीरीज में देखने को मिलने वाला है. इस पॉपुलर ओटीटी पर जल्द ही स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज 'ग्लोरी' (Glory) रिलीज होने वाली है, जिसमें जन्नत जुबैर रहमानी एक अहम भूमिका को निभाते हुए नजर आएंगी.
चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस जन्नत जुबैर करीब सात साल बाद किसी लंबी कहानियां या सीरीज में कमबैक करने जा रही हैं. इस सीरीज का टीजर हाल ही में रिलीज किया था, जिसके बाद एक्ट्रेस की बड़ी फैन फॉलोइंग के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली. साथ ही, इंटरनेट पर कई लोग उनकी कास्टिंग को लेकर सवाल उठाने लगे हैं, जिस पर बात करते हुए सीरीज के निर्माता ने सफाई दी है.
निर्माता करण अंशुमन ने दी सफाई
दरअसल, ट्रेलर लॉन्च के समय पर सीरीज के निर्माता करण अंशुमन ने बताया कि सोशल मीडिया पर लोगों की फॉलोअर्स का हमारी सिलेक्शन प्रोसेस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ता है. उन्होंने कहा, ‘हम सोशल मीडिया पर लोगों के नंबरों के आधार पर कास्टिंग नहीं करते. ये कोई मायने नहीं रखता. हमारे लिए, ऑडिशन ही सब कुछ होता है. क्या आप ये कर सकते हैं? और सबसे योग्य व्यक्ति जिसका ऑडिशन सबसे अच्छा होता है, उसे ही रोल दिया जाता है.’
51 मिलियन फॉलोअर्स को लेकर नहीं थी जानकारी
अंशुमन ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि जब उन्होंने पहली बार जन्नत का ऑडिशन देखा था, तब उन्हें इंस्टाग्राम पर उनके 5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने पहले सिर्फ उन्हें ‘फुलवा’ जैसे कई अन्य टीवी के सीरियल में देखा था. उस पल को याद करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैंने उनका ऑडिशन देखा और मुझे लगा, ‘वाह, ये तो कमाल है’ फिर मुझे पता चला कि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और मैंने सोचा, ‘ठीक है, ये तो बढ़िया है. इससे सीरीज को फायदा होगा’ लेकिन मेरे लिए ये जरूरी नहीं था. मेरे लिए जरूरी ये था कि वो सेट पर कैसी रहेगी. शुरुआत में ही उनका ऑडिशन शानदार था.’
जन्नत के साथ काम करने पर बोले निर्माता
निर्माता ने जन्नत के साथ अपने काम के अनुभव को शेयर करते हुए कहा, ‘उनके साथ काम करने में मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी, वो इस पीढ़ी का कॉन्फिडेंस था. सुविंदर विक्की से लेकर अन्य सभी कलाकार, अगर मुझे उनसे कुछ कहना होता, तो वो मेरी बात ध्यान से सुनते थे. लेकिन उनके पास हमेशा अपने तर्क होते थे और हम हमेशा किसी सीन को निभाने के तरीके पर बातचीत किया करते. आपको बता दूं, कई बार उनकी बात मानी जाती थी क्योंकि मैं देखता था कि उन्होंने क्या किया और मुझे लगता था कि वो मेरे लिए सही है. इसलिए, उनके साथ काम करना मेरे लिए भी एक बहुत ही सीखने वाला अनुभव रहा. वो बेहद प्रोफेशनल हैं.’ 'ग्लोरी' सीरीज एक खेल ड्रामा और सस्पेंस का मिक्सचर है, जो 1 मई से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.