60 मिनट की वो रोमांटिक फिल्म...चिंदी से बजट में बनने के बाद भी तोड़ा रिकॉर्ड; 24 साल बाद हो रही है री-रिलीज

Film Yeh Dil Aashiqana: साल 2002 में आई फिल्म 'ये दिल आशिकाना' तो आपको याद ही होगी. री-रिलीज के दौर में यह फिल्म फिर से बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म में करण नाथ और जिविधा शर्मा को मुख्य भूमिका में देखा गया था.
वैलेंटाइन वीक में रोमांस का पुराना जादू फिर से छाने वाला है, साल 2002 की हिट रोमांटिक ड्रामा 'ये दिल आशिकाना' बड़े पर्दे पर फिर से रिलीज होने जा रही है. करण और जिविधा की जोड़ी 24 साल बाद उसी पुराने अंदाज में दिखेगी. ट्रू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने ऐलान किया है कि यह फिल्म 13 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के मौके पर देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मूल रिलीज के 24 साल बाद यह फिल्म दर्शकों को फिर से थिएटर में देखने का मौका मिलेगा. कुकू कोहली निर्देशित 'ये दिल आशिकाना' साल 2002 में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी.
री-रिलीज होगी 'ये दिल आशिकाना'
फिल्म में करण और पूजा (जिविधा शर्मा) की रोमांटिक केमिस्ट्री, एक्शन और यादगार संगीत (नदीम-श्रवण) ने दर्शकों का दिल जीता था. खास बात यह है कि फिल्म कभी किसी ओटीटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हुई, इसलिए नई पीढ़ी के लिए यह थिएटर में पहली बार देखने का सुनहरा अवसर है.
24 साल बाद दिखेंगे करण-पूजा
ट्रू एंटरटेनमेंट ने फिल्म को आज के दर्शकों की भावनाओं के अनुरूप फिर से एडिट किया है और सेंसर बोर्ड से नया सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया है. कंपनी के प्रमुख शैलेंद्र मांडोवारा ने बताया, “हम मानते हैं कि कुछ फिल्में सिर्फ थिएटर के लिए बनी होती हैं. 'ये दिल आशिकाना' उनमें से एक है. इसे कभी सैटेलाइट या ओटीटी पर नहीं रिलीज किया गया. 'तुझे मेरी कसम' की री-रिलीज को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद यह फैसला स्वाभाविक था. यह सिनेमा के जश्न का मौका है, जहां दर्शक बड़े पर्दे पर पुरानी यादें ताजा कर सकेंगे.”
निर्देशक कुकू कोहली ने खुशी जताते हुए कहा, “यह फिल्म बड़े पर्दे के लिए ही बनी, इसका स्केल, संगीत, इमोशंस सब थिएटर में अनुभव करने लायक हैं. मैं खुश हूं कि नई पीढ़ी इसे उसी तरह देख पाएगी जैसे 2002 में देखा गया था. आज रोमांटिक फिल्मों का बड़ा दर्शक वर्ग है और यह फिल्म युवाओं को खूब पसंद आएगी. सिनेमा की याददाश्त लंबी होती है, ऐसी कहानी हमेशा वापसी करती हैं.” कुकू कोहली ने 'फूल और कांटे' से अजय देवगन को लॉन्च किया था. 'ये दिल आशिकाना' से उन्होंने करण नाथ और जिविधा शर्मा को भी लॉन्च किया.
