24 साल पहले आई वो फिल्म… जिसके आइटम सॉन्ग पर नाचे ‘मोगेम्बो’, राखी सावंत संग लगाए ठुमके, बिहाइंड द सीन में अमरीश पुरी को देख शॉक्ड हुए फैंस

Amrish Puri-Rakhi Sawant Old Video Viral: बॉलीवुड के वेटरन एक्टर अमरीश पुरी को उनकी दमदार आवाज और खतरनाक विलेन ‘मोगेम्बो’ के किरदार के लिए आज भी याद किया जाता है. फिल्मी पर्दे पर उनकी सख्त छवि ने दशकों तक दर्शकों के दिलों में डर और सम्मान दोनों पैदा किया था. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है, जिसमें उनकी एक अलग ही छवि दिखा रही है.
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वेटरन एक्टर अमरीश पुरी की भारी-भरकम आवाज में ‘मोगेम्बो खुश हुआ…’ डायलॉग सुनते ही ऐसी इमेज जहन में आती है जो सख्त, बेरहम और खौफनाक है. एक्टर की इमेज सिर्फ ‘मोगेम्बो’ से ही नहीं बल्कि उनके द्वारा निभाए गए हर निगेटिव किरदार में ऐसे ही डर को जगह दी गई है. मगर इस सख्त छवि के पीछे उनका एक और रुप छिपा हुआ है, जो हाल ही में दर्शकों के सामने आया है. सोशल मीडिया पर हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.
इंटरनेट पर वायरल हो रही इस वीडियो में सीनियर एक्टर अमरीश पुरी एक्ट्रेस और आइटम सॉन्ग के लिए फेमस राखी सावंत के संग ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस काफी शॉकिंग रिएक्शन दे रहे हैं.
फिल्म का बीटीएस हुआ वायरल
अमरीश पुरी की एक फिल्म का बिहाइंड द सीन (BTS) क्लिप वायरल हो गया है. इस वीडियो में वो अपने मशहूर किरदार मोगेम्बो के गेटअप में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज पूरी तरह अलग और अनदेखा है, जिसे पहले कभी दर्शकों ने नहीं देखा था. इस वीडियो में अमरीश पुरी लाल जैकेट पहनकर हल्के-फुल्के मूड में डांस कर रहे हैं. वहीं उनके साथ उस समय मौजूद कलाकारों में राखी सावंत भी दिखाई दे रही हैं, जिनके साथ वो मजाकिया अंदाज में थिरकते नजर आ रहे हैं. ये नजारा पूरी तरह से उनके ऑन-स्क्रीन खतरनाक मोगेम्बो वाले किरदार से बिल्कुल उल्टा है.
किस फिल्म से जुड़ा है ये वीडियो?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बिहाइंड द सीन क्लिप साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ‘बदमाश नंबर वन’ (Badmash No.1) का है, जिसमें अमरीश पुरी स्पेशल डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में एक्टर राखी सावंत संग ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं. वहीं अमरीश पुरी काले पेंट और कोट के साथ काला चश्मा लगाए हुए हैं. वहीं इस वीडियो में राखी सावंत सिल्वर कलर की रिवीलिंग ड्रेस में उनके साथ डांस करती दिख रही हैं.
फैंस ने दिया कमाल का रिएक्शन
वीडियो में अमरीश पुरी और राखी सावंत के साथ डांस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य भी नजर आ रहे हैं. जो फ्रेम में कमांड देते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद लाल वेस्ट कोट पहने अमरीश पुरी नजर आते हैं. जिन्हें एक डांस ट्रेनर स्टेप्स की प्रेक्टिस कराती हुई दिख रही है. उस प्रैक्टिस सीन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक एक स्टेप याद को याद कराने और करने में कितनी मेहनत लगती है. ये वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे शेयर करते हुए ‘मोगेम्बो खुश हुआ’ डायलॉग के साथ मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।.
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