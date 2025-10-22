24 साल का एक्टर, बैक-टू-बैक दे चुका 2 महाफ्लॉप, अब तीसरी फिल्म के लिए बोला- ‘एक और मौका दे दो...’

Ibrahim Ali Khan Appeal One More Chance: इब्राहीम अली खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘नादानियां’ से की. ये फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई थी, क्योंकि फैंस उनके पहले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आई तो दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. इब्राहीम की एक्टिंग को लेकर लोगों ने खूब ट्रोल किया. सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कई मीम्स और निगेटिव रिव्यज़ देखने को मिले. फिल्म के खराब रिस्पॉन्स के बाद इब्राहीम अब खुद सामने आए.

उन्होंने दर्शकों से एक इमोशनल अपील की. हाल ही में ‘एसक्वायर इंडिया’ को दिए एक इंटरव्यू में इब्राहीम ने कहा, ‘मुझे एक और मौका दो यार, मैं फिर कोशिश करूंगा’. उन्होंने माना कि ‘नादानियां’ अच्छी फिल्म नहीं थी. ट्रोलिंग पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘कई लोग तो सिर्फ इसलिए ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि किसी और ने किया था, ये गलत है’. इब्राहीम ने आगे कहा कि अगर वे भविष्य में ब्लॉकबस्टर फिल्म देंगे, तो उन्हें उसी जोश से सराहा जाना चाहिए.

इब्राहीम ने मांगा एक और मौका

उनका कहना, ‘जैसे लोग बुराई करते हैं, वैसे ही तारीफ में भी दिल खोलकर बोलें’. ‘नादानियां’ का निर्देशन शौना गौतम ने किया था. इस फिल्म में इब्राहीम के साथ खुशी कपूर नजर आई थीं. फिल्म की कहानी पिया जइसिंह और अर्जुन मेहता के इर्द-गिर्द घूमती है. पिया एक अमीर लड़की होती है जो अपने दोस्तों से बचने के लिए एक नकली बॉयफ्रेंड हायर करती है. अर्जुन, जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, ये रोल निभाता है. धीरे-धीरे ये नकली रिश्ता असली प्यार में बदल जाता है.

बुरी तरह फ्लॉप हुई ‘नादानियां’

हालांकि फिल्म की स्क्रिप्ट और एक्टिंग को लेकर दर्शकों ने काफी निराशा जताई थी. फिल्म के रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों स्टारकिड्स इब्राहीम और खुशी कपूर को जमकर ट्रोल किया. लोगों का कहना था कि फिल्म में न तो इमोशन था और न ही किसी सीन में कनेक्शन महसूस हुआ. क्रिटिक्स ने भी फिल्म को कमजोर कहानी और खराब एक्टिंग की वजह से इसको ‘फ्लॉप’ कहा. कई लोगों का मानना था कि इब्राहीम में पोटेंशियल तो है लेकिन उन्हें और मेहनत की जरूरत है.

‘सरजमीन’ को भी मिला मिला-जुला रिस्पॉन्स

वहीं कुछ फैंस ने उन्हें सपोर्ट करते हुए कहा कि ये तो बस शुरुआत है और उन्हें समय देना चाहिए. ‘नादानियां’ के बाद इब्राहीम ‘सरजमीन’ में भी दिखाई दिए. इस फिल्म में उनके साथ काजोल और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े कलाकार थे. इसको जियोहॉटस्टार पर रिलीज किया गया था. फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. कुछ लोगों को इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले पसंद आया, जबकि कुछ ने कहा कि फिल्म में दम नहीं था. हालांकि, इब्राहीम के लिए ये फिल्म सीखने का एक और मौका थी.

अब ‘दिलेर’ से लगा रहे फैंस कुछ उम्मीद

अब इब्राहीम अपनी अगली फिल्म ‘दिलेर’ के लिए तैयारी कर रहे हैं. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन कुणाल देशमुख कर रहे हैं. इस फिल्म को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है. 5 मार्च, 2001 को मुंबई में जन्में इब्राहीम अली खान एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस अमृता सिंह के बेटे हैं और सारा अली खान उनकी बड़ी बहन हैं. अब फैंस को उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.