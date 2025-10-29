बड़े खानदान का वो बेटा, जिसे कई साल से है बोलने में दिक्कत, इस साल किया डेब्यू, हो गया फ्लॉप

Ibrahim Ali Khan का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उन्होंने अपनी बोलनी की समस्या का जिक्र किया. साथ ही कहा कि इस समस्या से अभी भी जूझ रहा हूं. लेकिन जल्द ही काबू पा लंगूा.
Trending Photos
Ibrahim Ali Khan on Speech Issue: सैफ अली खान और अमृता सिंह का बेटा इब्राहिम अली खान ने इसी साल 'नादानियां' फिल्म से डेब्यू किया है. इस फिल्म में एक्टर ने रोमांटिक रोल प्ले किया था. इसके बाद काजोल के साथ 'सरजमीं' फिल्म में दिखे. जिसमें उनके बेटे का रोल निभाया था. हाल ही में एक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कभी भी स्पीच इशू मूवी स्टार बनने की राह में रोड़ा नहीं बनेगा. एक्टर का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है.
बोलने की दिक्कत नहीं रोक सकती मुझे
इस बारे में बात करते हुए इब्राहिम ने कहा- 'मैं ये नहीं कह रहा कि अपने चांस को टेकिंग फॉर ग्रॉन्टेड ले रहा हूं. लेकिन, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में आया हूं जहां पर कह सकता हूं कि हो जाएगा. मैं इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं. अपनी स्पीच इशू पर भी काम कर रहा हूं. मैं 21 साल का था जब मैंने शूटिंग शुरू कर दी थी.'
20 साल की उम्र में राइट आंख संग हुआ हादसा
दरअसल, इब्राहिम अली के दादा जी मंसूर अली खान पटौदी थे जिन्हें लोग टाइगर पटौदी के नाम से जानते थे. ये एक नामचीन क्रिकेटर थे. महज 20 साल की उम्र में इनकी राइट आंख चली गई थी. लेकिन, इन्होंने अपनी एक टैक्निक निकाली जिसने इनकी हेल्प की. टाइगर की तरह सैफ ने भी अपने करियर में खुद का रास्ता निकाला और अब इसी रास्ते पर इब्राहिम भी हैं.
'सारे कपड़े उतारो इसके...' 'स्पिरिट' के ऑडियो टीजर ने मचाया हंगामा, क्या संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में न्यूड सीन देंगे प्रभास?
काबू पा लूंगा
इब्राहिम ने कहा कि 'मुझे नहीं लगता कि ये इशू मुझे स्टार बनने से रोक सकता है. जब मैं अपने पिता को देखता हूं तो उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया. तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कड़ी मेहनत से इस पर काबू पा लूंगा. इब्राहिम ने सैफ अली खान की खूब तारीफ की. एक्टर ने कहा कि मेरे पिता एक अमेजिंग एक्टर हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरुआत में उन पर डाउट कर रहे थे. उन्होंने कुछ सिलेक्टेड फिल्म की और वर्सटाइट एक्टर बन गए.' आपको बता दें, इब्राहिम अली खान कुणाल देशमुख की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में नजर आने वाले हैं. जिसमें उनके साथ श्रीलीला भी नजर आएंगी.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.