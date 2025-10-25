जारी हुआ 2450 करोड़ी फिल्म का धमकेदार ट्रेलर, 2 मिनट 35 सेकंड में समाई दो पार्ट्स की पूरी कहानी... 5 दिन बाद बड़े पर्दे पर रचेगी इतिहास

Baahubali: The Epic Trailer OUT: ‘बाहुबली: द एपिक’ अब बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में दोनों पार्ट्स ‘बाहुबली 1’ और ‘बाहुबली 2’ को मिलाया गया है. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और इसे अब तक 1 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. ट्रेलर में फिल्म की शानदार सेट, युद्ध के सीन और धमाकेदार कहानी का अंदाजा साफ दिखाई दे रहा है. इस 2 मिनट 35 सेकंड के ट्रेलर को देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट दोगुना बढ़ गई है. फिल्म की कहानी प्यार, संघर्ष और राज्य सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती है.

इस फिल्म के दोनों पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा था. दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. ‘बाहुबली 1’ साल 2015 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे जबरदस्त सफलता मिली. इसने लगभग 600-650 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसके विजुअल इफेक्ट्स, कहानी और कलाकारों की परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा. ‘बाहुबली 1’ ने भारतीय सिनेमा में एपिक स्टाइल की फिल्मों के लिए एक नया मुकाम तय किया. फिल्म के गाने और युद्ध सीन आज भी लोगों के जेहन में हैं.

दोनों पार्ट्स ने तोड़ी थे कमाई के रिकॉर्ड

इस पार्ट ने दर्शकों को ‘मोगली’ की तरह फिल्म के किरदारों से जोड़ दिया. साल 2017 में रिलीज हुई ‘बाहुबली 2’ ने पहले पार्ट की सफलता को और बढ़ा दिया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1800 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिल्म के क्लाइमेक्स और युद्ध सीन्स दर्शकों के लिए एक यादगार एक्सपीरियंस बन गए. ‘बाहुबली 2’ ने साबित कर दिया कि भारतीय फिल्में ग्लोबल लेवल पर भी दमखम दिखा सकती हैं. अब दर्शक इन दोनों फिल्मों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हैं.

जारी हुआ फिल्म का धमेकदार ट्रेलर

अब दोनों पार्ट्स को मिलाकर ‘बाहुबली: द एपिक’ को लगभग 2,450 करोड़ की फिल्म माना जा रहा है. कमाई का ये आंकड़ा दिखाता है कि इस फ्रैंचाइजी ने भारतीय सिनेमा में कितनी बड़ी छाप छोड़ी है. फिल्म की रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा हो रही है. बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख करेंगे. फिल्म की कहानी और विजुअल्स के चलते इसे सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी पसंद किया जाएगा. ट्रेलर में फिल्म की भव्यता साफ दिखाई देती है. एक बार बड़े पर्दे पर फिर वो पुराने दिन लौटने वाले हैं.

5 दिन बाद बड़े पर्दे पर रचेगी इतिहास

ट्रेलर से साफ है कि फिल्म में एडवेंचर, रोमांच और ड्रामा का अच्छा मेल है. दर्शक अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये कहानी बड़े पर्दे पर कैसे जीवंत होती है. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर भी ट्रेलर में काफी प्रभावशाली लगे हैं. बता दें, ‘बाहुबली: द एपिक’ 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये तारीख दर्शकों के लिए खास होने वाली है. फिल्म देखने के बाद उम्मीद है कि दर्शक दोनों पार्ट्स के रोमांच और भावनाओं का अनुभव एक साथ कर सकेंगे और कितनी कमाई कर सकती है.