20-30 राउंड...; फायरिंग पर एल्विश यादव के पिता ने तोड़ी चुप्पी; CCTV में दिखे 3 बदमाश
बॉलीवुड

20-30 राउंड...; फायरिंग पर एल्विश यादव के पिता ने तोड़ी चुप्पी; CCTV में दिखे 3 बदमाश

Elvish Yadav's father issues FIRST statement: बिग बॉस ओटीटी विनर औऱ यूट्यूबर एल्विश यादव के पिता ने उनके गुरुग्राम स्थित घर पर हुई फायरिंग पर रिएक्शन दिया है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 01:36 PM IST
20-30 राउंड...; फायरिंग पर एल्विश यादव के पिता ने तोड़ी चुप्पी; CCTV में दिखे 3 बदमाश

मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर पर रविवार सुबह हुई फायरिंग की घटना से पूरा इलाका दहशत में है. इस मामले में अब एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव और उनके पड़ोसियों के बयान सामने आए हैं, जिन्होंने इस हमले को न सिर्फ चौंकाने वाला बताया बल्कि इसे एक साजिश करार दिया है. 

एल्विश यादव के पिता राम अवतार यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुबह करीब साढ़े पांच बजे उन्हें घर के बाहर कुछ असामान्य लगा. उन्होंने कहा, "जब हम बाहर आए तो महसूस हुआ कि गोलियां चली हैं. सड़क पर देखा तो वहां कई गोलियों के खोल पड़े हुए थे. इसके बाद हमने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाली. उसमें तीन बाइक सवार दिखाई दिए, जिनमें से दो लोगों ने फायरिंग की थी. हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है."

 एल्विश के पिता ने जताई फिक्र

उन्होंने आगे कहा, "हमने फायरिंग के राउंड गिने नहीं, लेकिन अनुमान है कि 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई होगी. इतना तय है कि 15 से ज्यादा गोलियां तो जरूर चली हैं." राम अवतार यादव ने कहा, "अब तक हमें किसी भी प्रकार की कोई धमकी नहीं मिली है और न ही किसी पर कोई शक है. एल्विश अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है. मेरी उससे बात हुई है और वह पूरी तरह से ठीक है."

इस हमले को लेकर एल्विश यादव के पिता ने चिंता जताते हुए कहा, "हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है. इस हमले के बाद डर बना हुआ है. हमें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है."

एल्विश यादव के घर पर फायरिंग 

बता दें कि एल्विश यादव के घर पर बाइक सवार तीन अज्ञात हमलावरों ने करीब 25 राउंड फायर किए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लिया है. पुलिस अधिकारी अब हमलावरों की पहचान में जुटे हुए हैं.

इस पूरे मामले में एल्विश यादव के एक पड़ोसी ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "मैं पास के क्रिकेट ग्राउंड में खेलने आता रहता हूं. आज सुबह जब मैं यहां से गुजरा तो देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है. पता चला कि एल्विश के घर पर गोलीबारी हुई है."

पड़ोसी ने एल्विश यादव के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहा, "एल्विश की किसी से कोई रंजिश नहीं है. वह हमसे बहुत अच्छे से मिलते हैं. मेरे पास उनके साथ कई तस्वीरें और वीडियो भी हैं. मुझे नहीं लगता कि यह किसी रंजिश का मामला है. यह किसी ने उनकी छवि खराब करने के इरादे से किया है."

