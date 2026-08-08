25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म... पहले दिन कमा पाई सिर्फ 85 लाख; क्या बचा पाएगी मेकर्स की लाज या डूब जाएगा पैसा?

सिनेमाघरों में आए दिन मारधाड़, क्राइम और सस्पेंस से भरी फिल्में रिलीज होती रहती हैं. लोग भी ऐसी फिल्मों को काफी पसंद करते हैं और ये बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती हैं. लेकिन इस बार 7 अगस्त के शुक्रवार को एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. इस फिल्म की कहानी किसी आम हीरो-हीरोइन की नहीं, बल्कि एक वफादार कुत्ते और उसके आसपास घूमते इंसानों की है. इस यूनिक फिल्म में लीड रोल पंकज त्रिपाठी ने निभाया है, जो अपनी सादगी और बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
फिल्म का डायरेक्शन अमित राय ने किया है, जिन्होंने ‘ओह माय गॉड’ जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई थी. फिल्म के रिलीज होते ही क्रिटिक्स की ओर से इसे काफी सराहा गया. क्रिटिक्स का कहना है कि आज के दौर में ऐसी इमोशनल और सच्ची कहानियां बहुत कम देखने को मिलती हैं. हालांकि, किसी भी फिल्म की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे आम जनता से कितना प्यार मिलता है. लोगों के लिए ये फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस बनकर सामने आई है, जिसने कुछ लोगों का दिल जीत लिया.
पर्दे पर एक बेजुबान की वफादारी देखकर लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. फिल्म देखकर सिनेमाघरों से बाहर निकलने वाले लोगों की आंखें नम नजर आ रही हैं. पहला दिन बॉक्स ऑफिस के लिहाज से थोड़ा धीमा रहा और फिल्म ने औसतन कमाई की. हम यहां ‘ओह माय डॉग’ की बात कर रहे हैं, जिसको शुरुआत में सिर्फ 844 शोज ही मिल सके. कम स्क्रीन मिलने के बावजूद फिल्म ने भारत में पहले दिन 85 लाख रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया. वहीं, अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो ये आंकड़ा लगभग 1.02 करोड़ रुपये तक पहुंचा है.
हालांकि, ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं और शनिवार तक इनमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. फिल्म का बजट सिर्फ 25 करोड़ है. मेकर्स को उम्मीद है कि वीकेंड पर माउथ पब्लिसिटी के दम पर इसकी कमाई में अच्छा उछाल आएगा. फिल्म की कहानी एक पुलिस डॉग ‘सेनापति’ और उसके दो बच्चों ‘मोमो’ और ‘ऑस्कर’ की है, जिसकी शुरुआत सेनापति की विदाई के बाद शुरू होती है. सेनापति का एक बच्चा मोमो असम के एक छोटे बच्चे अप्पू के पास रहता है, जबकि दूसरा बच्चा ऑस्कर बिहार के एक गरीब लड़के प्रिंस के पास पहुंच जाता है.
एक दिन मोमो अचानक लापता हो जाता है और दूसरी तरफ बिहार से प्रिंस गायब हो जाता है. इसके बाद ऑस्कर और अप्पू अपने-अपने साथियों को ढूंढने के लिए एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं. ये सफर सिर्फ अपनों की तलाश तक नहीं होता, बल्कि रास्ते में असम और बिहार की दो अलग-अलग कहानियां आपस में जुड़ जाती हैं. दोनों बच्चे और कुत्ता मिलकर एक बहुत बड़े और खतरनाक गैंग का भंडाफोड़ करते हैं. ये गैंग बेजुबान जानवरों की तस्करी और उनके अंगों के अवैध कारोबार में शामिल होता है, जो दिल दहला देने वाला होता है.
फिल्म में सस्पेंस और ड्रामा का ऐसा तड़का लगाया गया है, जो लोगों को आखिर तक बांधे रखता है. पंकज त्रिपाठी ने फिल्म में एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया है, जो इस पूरे मिशन में उन बच्चों का मार्गदर्शन करता है. फिल्म ये मैसेज देती है कि इंसान और जानवर का रिश्ता सिर्फ मालिक और पेट का नहीं होता, बल्कि ये प्यार और भरोसे की डोर से बंधा होता है. अगर आपको इमोशनल ड्रामा, सस्पेंस और जानवरों की वफादारी पर बनी फिल्में पसंद हैं, तो इसे एक बार सिनेमाघरों में जाकर जरूर देखना चाहिए, जो दिल जीतने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी.