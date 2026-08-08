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25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म... पहले दिन कमा पाई सिर्फ 85 लाख; क्या बचा पाएगी मेकर्स की लाज या डूब जाएगा पैसा?

Ohh My Dog Opening Day Collection: बॉलीवुड में एक्शन, क्राइम और थ्रिलर फिल्मों का आना और कमाई करना बहुत आम बात है, लेकिन इस बार सिनेमाघरों में एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी देखने को मिली है. 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन फिल्म की कमाई कहीं मेकर्स की उम्मीदों पर पानी न फेर दे.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 08, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:04 AM IST
25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म... पहले दिन कमा पाई सिर्फ 85 लाख; क्या बचा पाएगी मेकर्स की लाज या डूब जाएगा पैसा?
Image Credit: Ohh My Dog Opening Day Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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