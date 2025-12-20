Advertisement
trendingNow13047903
Hindi Newsबॉलीवुडकार्तिक आर्यन की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा’ पर चली CBFC की कैंची, सेंसर बोर्ड ने किए कई बदलाव, कट्स के बाद मिला सर्टिफिकेट

कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा’ पर चली CBFC की कैंची, सेंसर बोर्ड ने किए कई बदलाव, कट्स के बाद मिला सर्टिफिकेट

Kartik Aaryan Ananya Panday Movie: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरी' सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी हैं. हालांकि सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से पहले फिल्म में कुछ बदलाव करवाए हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 20, 2025, 07:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरी'
फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरी'

Kartik Aaryan Ananya Panday Movie: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे एक साथ करण जौहर की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरी' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के मौके पर दस्तक देने वाली है. फिल्म रिलीज में कुछ दिन ही बचे हैं. वहीं इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन (CBFC) की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है. 

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा' को मिला सर्टिफिकेट 
'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा' फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से पहले कुछ बदलाव करवाए हैं. फिल्म में एक जगह पर सेक्सुअली सजेस्टिव सीन को 15 सेकंड छोटा करवाया गया है. इसके अलावा बोर्ड ने फिल्म में से मेकर्स को कुछ आपत्तिजनक शब्दों को म्यूट और कुछ को हटाने का आदेश दिया है. वहां पर सबटाइटल में भी बदलाव करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा फिल्म में सेकंड हाफ में कुछ आपत्तिजनक एक्सप्रेशन को भी बोर्ड ने हटवा दिया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\

Add Zee News as a Preferred Source

इतना होगा फिल्म का रनटाइम 
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म में इन बदलावों के बाद सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है. फिल्म को U/A 16+ का सर्टिफिकेट मिला है. यानी इस फिल्म को 16 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोग देख सकते है. फिल्म को सर्टिफिकेट देने के साथ इसके रनटाइम का भी खुलासा हुआ. 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा' फिल्म 145.41 मिनट लंबी है. यानी इसकी रनटाइम 2 घंटे 25 मिनट और 41 सेकंड है. 

6 साल बाद साथ दिखेंगे कार्तिक-अनन्या 
इस फिल्म को करण जौहर के साथ अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और भूमिका तिवारी ने प्रोड्यूस किया हैं. इसे समीर विद्वांस ने डायरेक्ट किया है. कार्तिक और अनन्या एक साथ पर्दे पर 6 साल बाद नजर आने वाले हैं. साल 2019 में 'पति पत्नी और वो' फिल्म में कपल साथ नजर आया था. इस फिल्म को मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया था. पति पत्नी और वो फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Kartik AaryanAnanya Panday

Trending news

'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
S. Jaishankar Latest News
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
Mumbai Sunburn Music Festival
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
G RAM G Yojana
'पुरानी फिल्म जैसा...' सरकार ने बदला MNREGA का नाम तो उमर ने उड़ाया G RAM G का मजाक
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
PM Modi
असम को नए टर्मिनल की सौगात, मोदी बोले- कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था यहां का विकास
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
kolkata News in Hindi
मेसी के साथ फोटो के 30 लाख! 'अंडरटेबल' बेचे50% टिकट, कोलकाता इवेंट में हुआ 'खेला'
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
sonia gandhi
'मोदी सरकार ने MNREGA पर बुलडोजर चला दिया...', योजना का नाम बदलने पर बिफरीं सोनिया
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
Bangladesh unrest
बांग्लादेश में पीटा, जलाया और धड़ बाहर बांध दिया, एक पिता का दर्द सुन फट जाएगा कलेजा
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
West Bengal
'पश्चिम बंगाल को भी जंगलराज से...', SIR के बीच PM मोदी का ममता पर हमला
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
Rahul Gandhi Germany visit
राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भड़की बीजेपी, जॉर्ज सोरेस को लेकर साधा निशाना
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक
Mumbai News
उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका; चुनाव के बीच BJP का दामन थामेंगे पूर्व विधायक