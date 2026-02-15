Advertisement
trendingNow13110775
Hindi Newsबॉलीवुड25 साल पुरानी वो कल्ट क्लासिक फिल्म, अनिल कपूर का किरदार सुपरहिट, मूवी रिलीज के बाद एक्टर को मिला राजनीति में आने का ऑफर

25 साल पुरानी वो कल्ट क्लासिक फिल्म, अनिल कपूर का किरदार सुपरहिट, मूवी रिलीज के बाद एक्टर को मिला राजनीति में आने का ऑफर

Anil Kapoor: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की 25 साल पुरानी फिल्म 'नायक' जब रिलीज हुई थी तो एक्टर को पॉलिटिकल पार्टीज ने अप्रोच किया था. लेकिन उन्होंने शुरू में उनको इनकार कर दिया था. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 15, 2026, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनिल कपूर
अनिल कपूर

Anil Kapoor: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अपने अब तक के करियर में कई ऐसी हिट फिल्में दी है, जिनके किरदार आज भी लोगों को याद हैं. अनिल कपूर जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म 'सूबेदार' में नजर आने वाले हैं. हाल ही में एक्टर ने अपनी 25 साल पुरानी फिल्म 'नायक: द रियल हीरो' को लेकर बड़ा खुलासा किया. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म में अनिल कपूर ने शिवाजी राव का किरदार निभाया था, जिसका काम न्यूज चैनल में कैमरामैन का होता है. एक दिन वो मुख्यमंत्री बन जाता है और भ्रष्टाचार का निपटारा करके अमरीश पुरी के किरदार की जमकर खटिया खड़ी कर देता हैं.  

फिल्मों की जान हुआ करते थे एक्टर 
अनिल कपूर भले ही आज फिल्मों में कम नजर आते है, लेकिन 90 के दशक में वह फिल्मों की जान हुआ करते थे. मेकर्स उन्हें हिट की गारंटी मानने लगे थे. साल 2001 में आई फिल्म 'नायक' से तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया था. इस फिल्म को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं. अनिल कपूर ने खुलासा किया कि इस फिल्म के बाद उन्हें राजनीति में जाने का भी ऑफर मिला था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनिल कपूर ने किया खुलासा
अनिल कपूर ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि 'मैं हमेशा स्टूडेंट रहा हूं. मैं एक्टर के तौर पर आज भी आगे बढ़ते रहना चाहता हूं' अनिल ने डायरेक्टर फिरोज अब्बास का जिक्र किया और बताया कि मैंने फिल्म नायक के लिए उनके साथ वर्कशॉप करने के बारे में सोचा था. मैं माहिम में उनके ऑफिस जाता था और कई वर्कशॉप और रिहर्सल लेता था. एक दिन में उनके साथ जरूर काम करूंगा, जो नायक से भी बड़ा होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मिले ऑफर'
एक्टर ने आगे बताया कि जब वह फिल्म नायक में काम कर रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया था. वो किरदार ऐसा था कि लोगों ने उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज में आने के लिए भी ऑफर दिया था. उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लेते हुए बताया कि मुझे अप्रोच किया गया था. लेकिन मैंने शुरुआत में ही साफ इनकार कर दिया था. ये मुझे डायरेक्ट नहीं, किसी के जरिए मिला था. लेकिन मैंने उसे कभी अपनाया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे वो ऑफर ले लेना चाहिए था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Anil Kapoornayak

Trending news

भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
bangladesh
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली