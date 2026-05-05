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Hindi Newsबॉलीवुड25 साल तक बस्ते में बंद रही इरफान खान-विद्या बालन की 43 मिनट की ये फिल्म, यूट्यूब पर आते ही मचाया धमाल; केमिस्ट्री ने जीता दिल

25 साल तक बस्ते में बंद रही इरफान खान-विद्या बालन की 43 मिनट की ये फिल्म, यूट्यूब पर आते ही मचाया धमाल; केमिस्ट्री ने जीता दिल

Irrfan Khan-Vidya Balan Unreleased Film: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन और दिग्गज दिवंगत एक्टर इरफान खान की एक फिल्म 26 साल पहले ही बन गई थी, लेकिन कुछ मुश्किलों के चलते यह फिल्म उस वक्त रिलीज नहीं हो पाई थी. अब सालों बाद जब यह फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हुई तो लोगों को अंदर तक झकझोर रही है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 05, 2026, 05:46 PM IST
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25 साल तक बस्ते में बंद रही इरफान खान-विद्या बालन की 43 मिनट की ये फिल्म, यूट्यूब पर आते ही मचाया धमाल; केमिस्ट्री ने जीता दिल

Irrfan Khan-Vidya Balan Unreleased Film: समय के साथ कई बेहतरीन कहानियां बस्ते में बंद हो जाती हैं. कभी-कभी यादें इतनी गहराई से दब जाती हैं कि उनके वापस लौटने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है, लेकिन सिनेमा की जादुई दुनिया में ‘चमत्कार’ शब्द का अपना एक अलग ही महत्व है. हाल ही में डिजिटल स्पेस में एक ऐसी घटना घटी, जिसने न केवल फिल्म प्रेमियों की आंखों को नम कर दिया, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक गुमनाम अध्याय को फिर से जीवित कर दिया. एक ऐसी फिल्म, जिसे बनाने वालों ने भी शायद नियति मानकर भुला दिया था और अचानक एक श्रद्धांजलि के रूप में सामने आई. यह कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास और भावनात्मक विरासत की है, जो आज ढाई दशक के बाद हमारे सामने एक तोहफे के रूप में मौजूद है.

इरफान खान के फैंस को बड़ा सरप्राइज

भारतीय सिनेमा के सबसे सहज और प्रभावी एक्टर इरफान खान की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके प्रशंसकों को एक ऐसा सरप्राइज मिला, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. यूट्यूब पर 'द लास्ट टेनेंट' नामक फिल्म की शांत रिलीज ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. यह केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि इरफान के शुरुआती दौर की उस कलाकारी का नमूना थी, जो पिछले 26 सालों से कहीं खो गई थी. इस फिल्म को इरफान खान की याद में एक भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया गया है. आज जब इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, तब उनकी आंखों की वह गहराई और संवाद अदायगी का वह कच्चापन देखना किसी पुराने दोस्त से मिलने जैसा सुखद एहसास है.

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'द लास्ट टेनेंट' की सबसे बड़ी खासियत

'द लास्ट टेनेंट' की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इरफान खान और विद्या बालन के करियर का इकलौता ऑन-स्क्रीन कोलैबोरेशन है. दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म संभावित तौर पर विद्या बालन की सबसे शुरुआती फिल्मों में से एक है, शायद उनके टेलीविजन करियर के ठीक बाद की. करीब 25 साल पहले फिल्माई गई इस फिल्म में विद्या की वह शुरुआती चमक और इरफान की वह संजीदगी देखने को मिलती है, जो बाद में उनकी पहचान बन गई. विद्या बालन ने खुद इस रिलीज पर पुरानी यादों में डूबते हुए कहा कि इरफान के साथ काम करना तब भी विशेष था और आज जब यह फिल्म एक श्रद्धांजलि के रूप में आई है तो यह और भी भावुक कर देने वाला अनुभव है.

25 साल लंबा इंतजार

सवाल उठता है कि आखिर इतनी बेहतरीन कास्ट वाली फिल्म दो दशकों तक क्यों दबी रही? इसका जवाब फिल्म के निर्देशक सार्थक दासगुप्ता के संघर्ष में छिपा है. सार्थक ने बताया कि फिल्म की ओरिजिनल फुटेज खो गई थी, जिसके कारण फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई. उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हाल ही में उन्हें इस फिल्म की एक पुरानी वीएचएस कॉपी मिली. इसी पुराने टेप को रिस्टोर करके दर्शकों के सामने लाया गया है. सार्थक के लिए यह फिल्म उनके इंजीनियरिंग और एमबीए के कॉर्पोरेट करियर को छोड़कर फिल्ममेकर बनने के उस पहले कदम की गवाह है, जिसे उन्होंने बिना किसी फिल्म स्कूल की पढ़ाई या इंटरनेट ट्यूटोरियल के केवल अपनी सहज प्रेरणा के दम पर बनाया था.

फिल्म को मिल रहा दर्शकों का प्यार

'द लास्ट टेनेंट' फिल्म को सार्थक दासगुप्ता के प्रोडक्शन बैनर 'द साल्ट इंक' के तहत रिलीज किया गया है. इस फिल्म को महज तीन दिनों के भीतर ही लाखों व्यूज मिल चुके हैं. दर्शकों की यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि इरफान खान के लिए प्यार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. फिल्म में अन्नू खंडेलवाल, सौरभ अग्रवाल और आनंद मिश्रा जैसे कलाकार भी नजर आए हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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