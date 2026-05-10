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Hindi NewsबॉलीवुडLagaan के 25 साल बाद… आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर फिर मिलाएंगे हाथ, नई क्रिकेटर स्टोरी के साथ करेंगे वापसी?

Lagaan के 25 साल बाद… आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर फिर मिलाएंगे हाथ, नई क्रिकेटर स्टोरी के साथ करेंगे वापसी?

बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में शामिल ‘लगान’ (Lagaan) को रिलीज हुए करीब 25 साल हो गए हैं और इसी बीच आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर साथ काम करने जा रही है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 10, 2026, 04:32 PM IST
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Lagaan के 25 साल बाद… आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर फिर मिलाएंगे हाथ, नई क्रिकेटर स्टोरी के साथ करेंगे वापसी?

आमिर खान की क्लासिक फिल्म ‘लगान’ साल 2001 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई थी. ब्रिटिश शासन के दौर और क्रिकेट के खेल को जोड़कर बनाई गई इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, बल्कि इसे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था. वहीं, अब करीब 25 साल बाद आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर फिर से क्रिकेट से जुड़ी कहानी पर काम करने जा रहे हैं. 

दो दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद, धूल भरी क्रिकेट पिच देखना ही लगान की यादें ताजा करने के लिए काफी है. ये फिल्म सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं थी, बल्कि एक भारतीय सिनेमा के लिए मील का पत्थर बन गई थी.

इस महान शख्सियत पर बनेगी फिल्म?
रिपोर्ट्स के अनुसार, आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ की जिंदगी को पर्दे पर उतार सकते हैं. लाला अमरनाथ भारतीय क्रिकेट इतिहास के बेहद अहम खिलाड़ी माने जाते हैं. उन्होंने ब्रिटिश भारत के दौर में क्रिकेट खेला और बाद में स्वतंत्र भारत के क्रिकेट को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई. खास बात ये है कि फिल्म में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि भारत-पाकिस्तान पार्टिशन के दौर की स्थिति को भी दिखाएगी. 

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क्या स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया है?
सूत्रों के मुताबिक, फिल्म की स्क्रिप्ट पर पिछले काफी समय से काम चल रहा है और मेकर्स इसे बड़े स्तर पर बनाने की योजना में हैं. कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग सितंबर 2026 से शुरू हो सकती है. हालांकि अभी तक आमिर खान या आशुतोष गोवारिकर की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इंडस्ट्री में इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. 

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‘लगान’ के बाद एक और सिनेमा स्ट्रीट
आमिर खान हमेशा से अलग और दमदार विषयों वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जबकि आशुतोष गोवारिकर पीरियड ड्रामा फिल्मों को भव्य अंदाज में पेश करने के लिए मशहूर हैं. ऐसे में दोनों का दोबारा साथ आना दर्शकों के लिए किसी बड़ी सिनेमा ट्रीट से कम नहीं माना जा रहा. अगर ये प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से शुरू होता है, तो ये फिल्म ‘लगान’ के बाद एक और यादगार क्रिकेट ड्रामा साबित हो सकती है.

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