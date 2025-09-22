इस सुपरस्टार की वजह से हुई अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी, एक्टर ने पहले रखी थी बड़ी शर्त; मिस्टर खिलाड़ी ने बताया दिलचस्प किस्सा
Advertisement
trendingNow12932130
Hindi Newsबॉलीवुड

इस सुपरस्टार की वजह से हुई अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी, एक्टर ने पहले रखी थी बड़ी शर्त; मिस्टर खिलाड़ी ने बताया दिलचस्प किस्सा

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना को लोग काफी पसंद करते हैं, इनकी लव स्टोरी भी लोगों को काफी पसंद है. हाल ही में एक्टर ने अपनी शादी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने बताया कि ट्विंकल से उनकी शादी आणिर खान की फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से हो पायी है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस सुपरस्टार की वजह से हुई अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी, एक्टर ने पहले रखी थी बड़ी शर्त; मिस्टर खिलाड़ी ने बताया दिलचस्प किस्सा

फिल्मों की दुनिया में कई सारे ऐसे कपल हैं, जिन्हें लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. साथ ही साथ उनकी लव स्टोरी भी काफी खास होती है, इनमें ही खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का भी नाम शामिल है.अक्षय कुमार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपनी और ट्विंकल की शादी के लिए आमिर खान को धन्यवाद दिया है. हालांकि, इसकी वजह आमिर खान और ट्विंकल की फिल्म 'मेला' से जुड़ी है.

हाल ही में अक्षय कुमार की नई फिल्म जॉली एलएलबी 3 रिलीज हुई है. इस फिल्म के प्रमोशन करने के लिए वह मशहूर शो 'आप की अदालत' में पहुंचे थे. जहां रजत शर्मा से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी और ट्विंकल खन्ना की शादी के बारे में कई खुलासे किए. इसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी शादी में आमिर खान की एक फ्लॉप फिल्म की बहुत बड़ी भूमिका थी. अक्षय कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को कभी भी फिल्मों से लगाव नहीं था. वह एक बहुत ही समझदार और पढ़ाकू बच्ची थीं. अक्षय ने कहा कि ट्विंकल खुद भी मानती हैं कि उनकी 12 फिल्मों में से सिर्फ एक ही सफल हुई थी.

अक्षय कुमार ने सुनाया ट्विंकल के साथ अफेयर का किस्सा 

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षय कुमार ने ट्विंकल के साथ अफेयर का किस्सा सुनाया. अक्षय ने बताया कि एक दिन उन्होंने ट्विंकल से शादी करने के लिए प्रपोज किया, जिसपर ट्विंकल ने कहा कि अगर उनकी आने वाली फिल्म 'मेला' फ्लॉप हो जाती है, तो वह अक्षय से शादी कर लेंगी. मेला फिल्म में ट्विंकल के साथ आमिर खान थे. अक्षय कुमार यह शर्त सुनकर एकदम हैरान थे, क्योंकि 'मेला' आमिर खान की बड़ी फिल्म थी. ऐसे में यह तय था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी और दोनों की शादी नहीं होगी. लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था. 'मेला' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और शर्त के अनुसार ट्विंकल ने अक्षय से शादी के लिए हां कर दी. अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'सॉरी आमिर खान साहब... आपकी फिल्म नहीं चली, लेकिन आपकी वजह से मेरी शादी हो गई.'

शादी हुई बहुत ही प्राइवेट

रजत शर्मा ने जब शादी के बारे में पूछा तो अक्षय कुमार ने बताया कि यह शादी छिपकर नहीं हुई थी, बल्कि इसे बहुत ही प्राइवेट रखा गया था. उन्होंने इस शादी के बारे में किसी को बुलाया नहीं था और न ही किसी को बताया था. अक्षय शाम 6 बजे तक अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और ट्विंकल भी अपनी शूटिंग से आईं. दोनों ने अपने एक दोस्त के घर की छत पर सात फेरे लिए. उन्होंने बताया कि इतनी जल्दी में शादी हो गई थी कि आमिर खान को भी यकीन नहीं हुआ जब ट्विंकल ने उन्हें फोन पर यह बात बताई. इस पर अक्षय ने चुटकी लेते हुए कहा, 'प्यार में शादी तो जल्दी ही होती है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actor Akshay Kumar

Trending news

महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
;