25 साल पहले वो फिल्म, जिसके लिए ऋतिक रोशन को मिली थी सिर्फ 11 लाख फीस; 1 करोड़ में शूट हुआ था एक गाना

विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म 'मिशन कश्मीर' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खुशी के मौके पर निर्देशक ने फिल्म की पुरानी यादों को ताजा किया. विधु विनोद चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के कुछ पुराने सीन की तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अल्ताफ और सुफिया का सच्चा प्यार याद करें. ‘मिशन कश्मीर’ में उनका रिश्ता हमें सिखाता है कि गहरे दुखों के बीच भी प्यार ही सबसे बड़ा मिशन है. मिशन कश्मीर की 25वीं सालगिरह पर ढेर सारी शुभकामनाएं."

एक्शन-थ्रिलर ड्रामा फिल्म 'मिशन कश्मीर'

एक्शन-थ्रिलर ड्रामा फिल्म 'मिशन कश्मीर' साल 2000 में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने बेहद प्यार दिया था. फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस में शानदार प्रदर्शन किया था. इसकी कहानी, किरदारों और गानों ने दर्शकों के बीच वाहवाही बटोरी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म ने कश्मीर की पृष्ठभूमि में इंसानी रिश्तों और संघर्षों को संवेदनशील तरीके से पेश किया था. ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीता, वहीं संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के दमदार अभिनय ने फिल्म को और खास बनाया.

कश्मीर में आतंकवाद की कहानी

फिल्म की कहानी कश्मीर में आतंकवाद, बदले की भावना और परिवार के रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में अभिनेता संजय दत्त ने एक पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया था.

वहीं ऋतिक रोशन उनके दत्तक बेटे का रोल निभाया था जो अपने सौतेले पिता से बदला लेने की कोशिश करता है. फिल्म का गाना 'बुमरो बुमरो' आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय है. यह फिल्म कश्मीर की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें आतंकवाद, बदला, पारिवारिक संबंध और माफ करने की ताकत जैसे विषयों को दर्शाया गया है.

विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म के जरिए न सिर्फ एक मनोरंजक कहानी पेश की, बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया था.