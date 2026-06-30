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25 साल बाद फिर दिखा भुवन-गौरी का रोमांस, आमिर खान और ग्रेसी सिंह का आइकॉनिक सीन वायरल, देखें Video

25 Years of Lagaan: आशुतोष गोवारिकर के डायरेक्शन में तैयार की गई फिल्म 'लगान' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर हाल ही में फिल्म की कास्ट एक साथ नजर आई थी. वहीं अब आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने अपने किरदार भुवन-गौरी का आइकॉनिक सीन रिक्रिएट किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 30, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:05 PM IST
25 साल बाद फिर दिखा भुवन-गौरी का रोमांस, आमिर खान और ग्रेसी सिंह का आइकॉनिक सीन वायरल, देखें Video

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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