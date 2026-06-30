/25 साल बाद फिर दिखा भुवन-गौरी का रोमांस, आमिर खान और ग्रेसी सिंह का आइकॉनिक सीन वायरल, देखें Video

ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 'लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' साल 2001 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था, जो आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और यादगार कामयाबियों में से एक मानी जाती है. इस फिल्म के क्रिकेट, देशभक्ति और इंसानी जज्बे के शानदार मेल ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी. इस साल फिल्म अपनी रिलीज की 25वीं एनिवर्सरी यानी सिल्वर जुबली मना रही है. इस खास मौके पर फिल्म की पूरी टीम एक साथ नजर आई थी, जिसका वीडियो भी कलाकारों द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था.