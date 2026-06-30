/25 साल बाद फिर दिखा भुवन-गौरी का रोमांस, आमिर खान और ग्रेसी सिंह का आइकॉनिक सीन वायरल, देखें Video

ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म 'लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' साल 2001 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था, जो आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी और यादगार कामयाबियों में से एक मानी जाती है. इस फिल्म के क्रिकेट, देशभक्ति और इंसानी जज्बे के शानदार मेल ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली थी. इस साल फिल्म अपनी रिलीज की 25वीं एनिवर्सरी यानी सिल्वर जुबली मना रही है. इस खास मौके पर फिल्म की पूरी टीम एक साथ नजर आई थी, जिसका वीडियो भी कलाकारों द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था.
वहीं अब फिल्म की सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट करते हुए आमिर खान प्रोडक्शंस ने आमिर खान और ग्रेसी सिंह के निभाए गए किरदार भुवन और गौरी की खूबसूरत लव स्टोरी को दोबारा दिखाकर फैंस की पुरानी यादों को ताजा कर दिया है.
फिल्म 'लगान' के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें फिल्म से भुवन और गौरी के बीच का एक खूबसूरत सीन दिखाया गया है. ठीक 25 साल बाद आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने उसी मूमेंट को दोबारा रिक्रिएट किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, 'वापस वहीं, जहां से यादों की शुरुआत हुई थी.'
आशुतोष गोवारिकर के डायरेक्शन और आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी 'लगान' सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा ही नहीं थी, बल्कि इससे कहीं बढ़कर, एकता, उम्मीद और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की एक दमदार कहानी भी थी. ये फिल्म उस समय ग्लोबल लेवल पर पहुंच गई, जब इसे 74वें अकेडमी अवॉर्ड में 'बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज' फिल्म के लिए नॉमिनेशन मिला. ये सम्मान हासिल करने वाली ये तीसरी इंडियन फिल्म बन गई थी.
आमिर खान और ग्रेसी सिंह के अलावा इस फिल्म में कई मंझे कलाकार नजर आए, जिसमें रेचल शेली, पॉल ब्लैकथॉर्न, रघुबीर यादव, कुलभूषण खरबंदा और कई अन्य टैलेंटेड आर्टिस्ट शामिल थे. इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और ए. आर. रहमान का एवरग्रीन म्यूजिक आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है, जिसे वो बार-बार देखते और सुनते हैं.
आज 25 साल बाद भी, 'लगान' इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर बनी हुई है. सचिन तेंदुलकर का ट्रिब्यूट भी इस बात को दिखाता है कि इस फिल्म में क्रिकेट और कहानी जैसी दो बड़ी दुनिया को एक साथ लाने की एक अनोखी खूबी थी, जिसने एक ऐसा लेगेसी बनाई है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है.