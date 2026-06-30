आमिर खान की 'लगान' को इंडिया पोस्ट का खास ट्रिब्यूट, स्पेशल कॉमेमोरेटिव कवर किया जारी

आमिर खान प्रोडक्शंस ने इंडियन सिनेमा में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं, जिसकी शुरुआत साल 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘लगान’ से हुई थी. इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त जीत हासिल की थी, बल्कि इंडियन सिनेमा में कई फिल्मों के लिए नए रास्ते खोल दिए थे. वहीं समय के साथ ये प्रोडक्शन हाउस ऐसी फिल्मों के लिए फेमस होता चला गया, जो शानदार प्लोट और समाजिक मुद्दों पर कहानी कहता है.
आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बनी ‘लगान’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक कल्चरल मील का पत्थर बन गई. देशभक्ति, एकता और संघर्ष की इस कहानी ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. रिलीज के 25 साल बाद भी ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे सुपरहिट फिल्मों में एक गिनी जाती है.
‘लगान’ की सिल्वर जुबली के मौके पर इंडिया पोस्ट ने फिल्म को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया है. भारतीय डाक विभाग ने इस अवसर पर स्पेशल मेमोरियल लिफाफा और स्पेशल कैंसिलेशन जारी किया है. ये सम्मान भारतीय सिनेमा में 'लगान' के कभी न मिटने वाले प्रभाव और इसके बड़े योगदान को सलाम करता है.
‘लगान’ को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पसंद किया गया और इसे ऑस्कर में 'बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज' के लिए नॉमिनेशन भी मिला. ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये भारत की तीसरी और अब तक की आखिरी फिल्म है. भारत में भी इस फिल्म ने 49वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 8 अवॉर्ड्स जीतकर इतिहास रच दिया था.
फिल्म में आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रैचल शेली, पॉल ब्लैकथॉर्न, सुहासिनी मुले और रघुवीर यादव जैसे कई शानदार कलाकार शामिल थे. वहीं ए. आर. रहमान के म्यूजिक ने फिल्म को और यादगार बना दिया, जिसमें ‘मितवा’, ‘राधा कैसे ना जले’, ‘घनन घनन’ और ‘ओ रे छोरी’ जैसे गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं.