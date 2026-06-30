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आमिर खान की 'लगान' को इंडिया पोस्ट का खास ट्रिब्यूट, स्पेशल कॉमेमोरेटिव कवर किया जारी

आमिर खान की फिल्म 'लगान' को हाल ही में 25 साल पूरे हो चुके हैं. आशुतोष गोवारिकर द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म इंडिया पोस्ट से स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया है. इस दौरान स्पेशल मेमोरियल लिफाफा और एक स्पेशल कैंसिलेशन जारी कर फिल्म को सम्मानित किया गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 30, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:21 PM IST
आमिर खान की 'लगान' को इंडिया पोस्ट का खास ट्रिब्यूट, स्पेशल कॉमेमोरेटिव कवर किया जारी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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