‘मोहब्बतें’ की ‘किरण’ के लिए की कड़ी मेहनत, 8 महीने लगातार की प्रैक्टिस, बिग बी के साथ काम करना बड़ी उपलब्धि , प्रीति झंगियानी बोलीं- ‘ये स्पेशल…’

25 years of mohabbatein: शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘मोहब्बतें’ को आज 25 साल पूरे हो गए हैं और खास मौके पर फिल्म की एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी ने अपने उन एक्सपीरियंस को लेकर बात की है, जो उन्होंने इस फिल्म के दौरान अनुभव किए. वहीं उन्होंने दो बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने पर भी खुलकर बात की है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:00 PM IST
25 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ‘मोहब्बतें’ से प्रीति झंगियानी इंडियन हाउसहोल्ड का एक जाना माना चेहरा बन गईं. शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन स्टारर इस रोमांटिक फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. वहीं फिल्म के 25 साल पूरे होने के मौके पर एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि जब आदित्य चोपड़ा हमें नरेशन के लिए बुलाया जो कि 4 घंटे लंबा था, तभी उन्हें ये एहसास हो गए था कि ये फिल्म बहुत स्पेशल है.

 

प्रीति ने सीखा था क्लासिकल डांस
फिल्म ‘मोहब्बतें’ के किरदार ‘किरण’ के लिए प्रीति को शूटिंग शुरू होने से पहले ही काफी मेहनत करनी पड़ी थी. एक्ट्रेस ने कहा, ‘कई एक्टर्स में से, मैं फिल्म के लिए चुनी जाने वाली पहली स्टार थी. मेरे लिए, ‘मैं मुंबई में पैदा हुई और पली-बढ़ी, और मैंने कभी भी एक्टर या किसी भी डांसिंग स्टाइल को नहीं सीखा. आदि ने मुझसे कहा था कि जब मेरा किरदार फ्रेम में प्रवेश करे, तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि एक डांसर आ गई है. इसका मतलब था कि मुझे हर सीन में वो बैलेंस बनाए रखना पड़ेगा और इसके लिए कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत थी.’

fallback

 

फिल्म में किरण के रोल के लिए कड़ी मेहनत
प्रीति ने आगे कहा, ‘हर सुबह 6 बजे, मैं अपने डांस मास्टर के साथ ट्रेनिंग लेती थी. फिर, सुबह 10 बजे, मेरे असिस्टेंट थे, मेरी प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए हर दिन शूटिंग करने आते थे. उसके बाद, मैं करण जौहर के साथ ट्रेनिंग लेती थी, जिन्होंने मुझे अलग-अलग तरह के हिंदी फिल्मी गानों पर परफॉर्म करना सिखाया. बाद में, जिमी शेरगिल और मैं, आदि के साथ अपने सीन्स पर काम करते थे. आखिर में, हम फराह खान और उनके असिस्टेंट्स के साथ क्लासिकल डांस सीक्वेंस की रिहर्सल करते थे. फिल्म शुरू होने से लगभग 8 महीने पहले तक ये चलता रहा.’

 

अमिताभ बच्चन से एक्ट्रेस हुई थीं प्रभावित
एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के साथ अपने काम के अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि वो ‘वह हमसे कहते थे, 'मुझे बूढ़ों के साथ मत बिठाओ, मैं युवाओं के साथ बैठना चाहता हूं! तुम सब क्या बात कर रहे हो? मुझे यहां बैठने दो!.’ वहीं ‘जब आप उनसे बात करते हैं तो एक बात तुरंत ध्यान में आती है, वह है हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर उनकी पकड़, यह वाकई कमाल की है.’ एक्ट्रेस ने अपने किरदार प्रीति के बारे में बात करते हुए बताया कि ‘आज भी, मैं जहां भी जाती हूं, लोग मुझे 'किरण' के नाम से याद करते हैं. अपनी पहली ही फिल्म से इतनी पॉपुलर पहचान बनाना एक आशीर्वाद है.’ 

