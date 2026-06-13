फिल्म 'लगान' में शानदार म्यूजिक देने वाले ए आर रहमान को इससे काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी, जो आज म्यूजिक लवर्स के पसंदीदा कमपोजर में से एक हैं. वहीं इस फिल्म को आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था, जबकि,आमिर खान द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया था. इस फिल्म की कहानी 1893 में ब्रिटिश काल पर बेस्ड थी, जिस समय लगान से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों के साथ एक क्रिकेट मैच रखा गया था. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म को भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया गया, जिसके चलते इस फिल्म को 74 वें ऑस्कर अवार्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म' कैटेगरी में नॉमिनेशन हासिल हुआ.