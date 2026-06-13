हिंदी सिनेमा की फिल्म 'लगान' ने आज से करीब 25 साल पहले एक ऐसा इतिहास रच दिया था, जिसे उस दौर के दर्शक कभी भुला नहीं पाएंगे. बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने अपने किरदार भुवन से इस फिल्म को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, जिससे आगे चलकर कई इंडियन फिल्म्स के लिए ऑस्कर अवार्ड तक पहुंचने का रास्ता आसान हो गया. 2001 में रिलीज हुई 'लगान' में भुवन और गौरी के जोड़ी को लोगों ने बेहद पसंद किया था,जिसे आमिर खान और एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह ने निभाया था.
आमिर खान स्टारर 'लगान' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म की पूरी कास्ट एक साथ पार्टी करते हुए नजर आई. इस रीयूनियन में भुवन, गौरी, एलिजाबेथ, कैप्टन एंड्रयू रसेल, इस्माइल, गोली, लाखा, भूरा और कचरा जैसे किरदारों को निभाने वाले सितारे नजर आए. इस रीयूनियन को यादगार और खास बनाने के लिए फिल्म की कास्ट ने एक वीडियो शूट किया, जिसे एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
इस वीडियो में गौरी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह भी नजर आ रही हैं, जिन्होंने अपनी सादगी और खूबसूरती से सालों पहले लोगों का दिल जीत लिया था. लेकिन पैपराजी के सामने पोज दे रहीं ग्रेसी का लुक 25 साल बाद भी वैसा का वैसा ही है, उनकी सुंदरता आज भी बरकरार है. काले लंबे बाल और प्यारी मुस्कान से वो आज भी किसी नई हीरोइन को टक्कर दे सकती हैं. ग्रेसी को वीडियो में देखते ही लोगों को मीनाक्षी शेषाद्रि की याद गई, लोगों ने कहा कि उनके अंदर मीनाक्षी की झलक दिखाई पड़ती है.
'लगान' में भुवन का किरदार निभाने वाले आमिर खान आज भी फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं और आए दिन अपनी नई रिलीज को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. वहीं बीते दिनों वो अपनी डेटिंग लाइफ और दो शादियों को लेकर खबरों के हिस्सा थे. बात करें गौरी की भूमिका निभाने वाली ग्रेसी सिंह की तो, एक्ट्रेस भी कई टीवी शोज और फिल्मों में नजर आती रहती हैं. कैप्टन रसेल की भूमिका निभाने वाले एक्टर पॉल ब्लैकथॉर्न 'लगान' के बाद इंगिल्श टीवी सीरीज 'द ड्रेसडेन फाइल्स' में दिखाई दिए थे. वहीं एक्ट्रेस राहेल शेली, (जिन्होंने एलिजाबेथ का किरदार निभाया था) वो भी कई टीवी सीरीज में काम कर चुकी हैं.
फिल्म 'लगान' में शानदार म्यूजिक देने वाले ए आर रहमान को इससे काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी, जो आज म्यूजिक लवर्स के पसंदीदा कमपोजर में से एक हैं. वहीं इस फिल्म को आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था, जबकि,आमिर खान द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया था. इस फिल्म की कहानी 1893 में ब्रिटिश काल पर बेस्ड थी, जिस समय लगान से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों के साथ एक क्रिकेट मैच रखा गया था. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म को भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया गया, जिसके चलते इस फिल्म को 74 वें ऑस्कर अवार्ड्स में 'सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म' कैटेगरी में नॉमिनेशन हासिल हुआ.
इस फिल्म की अनोखी कहानी, मजेदार डायलॉग ही नहीं, बल्कि इसके गानों ने भी काफी धूम मचाई थी, जिन्हें आज भी खूब पसंद किया जाता है. 'लगान' के गानें ओ रे छोरी, चले चलो, राधा कैसे न जले, ओ पालनहारे, लगान, मितवा और गनन गनन ने इस समय म्यूजिक चार्ट्स पर अपना कब्जा बना लिया था. वहीं इस गानों को आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं, इनकी धुन लोगों के भीतर एक अलग ही जज्बा जगा देते हैं