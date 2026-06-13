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ऑस्कर-नॉमिनेटेड ‘लगान’ के 25 साल पूरे... भुवन-गौरी की केमिस्ट्री आज भी बरकरार! जानिए अब कैसी दिखती है बाकी स्टारकास्ट

25 Years Of Lagaan: ऑस्कर-नॉमिनेटेड फिल्म 'लगान' ने हाल ही 25 साल पूरा कर लिए हैं. इस खुशी के मौके पर फिल्म की पूरी कास्ट एक साथ दिखाई दी. जहां सितारों ने अपने किरदारों के डायलॉग्स को बोलते हुए उन पुराने दिनों को याद किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 13, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:26 PM IST
ऑस्कर-नॉमिनेटेड ‘लगान’ के 25 साल पूरे... भुवन-गौरी की केमिस्ट्री आज भी बरकरार! जानिए अब कैसी दिखती है बाकी स्टारकास्ट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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