Advertisement
trendingNow13236791
Hindi Newsबॉलीवुड3 घंटा 44 मिनट में अंग्रेज बनाम गांववाले...25 साल बाद फिर सजेगा क्रिकेट का ऐतिहासिक रण, अब री-रिलीज को तैयार; नया ट्रेलर रिलीज

3 घंटा 44 मिनट में अंग्रेज बनाम गांववाले...25 साल बाद फिर सजेगा क्रिकेट का ऐतिहासिक रण, अब री-रिलीज को तैयार; नया ट्रेलर रिलीज

हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा और सदाबहार फिल्मों में से एक 'लगान' दर्शकों के दिलों में एक खास जगह रखती है. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में एक दमदार कहानी, बेहतरीन कलाकारों की फौज और कमाल का संगीत है. इस फिल्म की हर एक बात ने सालों से दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ी है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 घंटा 44 मिनट में अंग्रेज बनाम गांववाले...25 साल बाद फिर सजेगा क्रिकेट का ऐतिहासिक रण, अब री-रिलीज को तैयार; नया ट्रेलर रिलीज

हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा और सदाबहार फिल्मों में से एक 'लगान' दर्शकों के दिलों में एक खास जगह रखती है. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में एक दमदार कहानी, बेहतरीन कलाकारों की फौज और कमाल का संगीत है. इस फिल्म की हर एक बात ने सालों से दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ी है. जहां यह फिल्म अपने आप में एक मिसाल है, वहीं अब यह अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर 12, 13 और 14 जून को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. पुरानी यादों को ताजा करने वाले इस अनुभव के बीच, फिल्म का एक बेहद खूबसूरत ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिसने इस ऐतिहासिक कहानी को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का उत्साह बढ़ा दिया है.

दोबारा रिलीज हो रही है 'लगान'

​'लगान' का यह ट्रेलर सच में वक्त में पीछे ले जाने वाले एक सफर की तरह है, जो हमें इस आइकॉनिक फिल्म से जुड़ी 25 साल पुरानी यादों में ले जाता है. पुरानी यादों और कभी न भूलने वाले पलों से भरा यह ट्रेलर बेहतरीन स्टोरीटेलिंग, ग्रामीण भारत, आजादी से पहले के दौर, ब्रिटिश राज और उन भावनाओं को खूबसूरती से समेटे हुए है जिन्होंने इस फिल्म को इतना खास बनाया था. यह देशभक्ति और जीत के गौरव के साथ-साथ प्यार, भाईचारे, प्रेरणा और कामयाबी के उन पलों को फिर से दिखाता है, जिसे रोंगटे खड़े कर देने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक और सुरीले गानों ने और भी बेहतरीन बना दिया है. जहाँ इस ट्रेलर ने एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है, वहीं 12, 13 और 14 जून को बड़े पर्दे पर इस मास्टरपीस को फिर से देखना दर्शकों के लिए एक बेहद शानदार अनुभव होगा.

साल 2001 में रिलीज हुई 'लगान: वन्स अपॉन अ टाइम इन इंडिया' का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया था. मुख्य भूमिका में आमिर खान स्टारर इस फिल्म में ग्रेसी सिंह, ब्रिटिश कलाकार रेचल शेली और पॉल ब्लैकथॉर्न, सुहासिनी मुले, कुलभूषण खरबंदा, राजेंद्र गुप्ता, रघुबीर यादव, राजेश विवेक, श्रीवल्लभ व्यास, राज जुत्शी, प्रदीप रावत, अखिलेन्द्र मिश्रा, दयाशंकर पांडेय, यशपाल शर्मा, अमीन हाजी, आदित्य लाखिया, जावेद खान और ए.के. हंगल जैसे कई कलाकार शामिल हैं. फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया था, जिसमें 'घनन घनन', 'मितवा', 'राधा कैसे ना जले', 'ओ रे छोरी' जैसे आइकॉनिक गाने शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फिर खेला जाएगा 'अंग्रेजों' और 'गांववालों' के बीच क्रिकेट

​भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के उत्तर-विक्टोरियन काल के दौरान साल 1893 में सेट यह कहानी मध्य भारत के एक गांव के लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भारी टैक्स और कई सालों के सूखे की मार झेल रहे होते हैं. तभी ब्रिटिश भारतीय सेना का एक घमंडी अधिकारी उन्हें टैक्स माफी की शर्त पर क्रिकेट मैच खेलने की चुनौती देता है. गांव वालों के सामने एक ऐसा खेल सीखने और उसमें जीत हासिल करने का बेहद कठिन काम होता है जिससे वे पूरी तरह अनजान थे.

​जहां 'लगान' की कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग हुई और इसने ढेरों अवॉर्ड्स जीते, वहीं यह ऑस्कर (Academy Award for Best Foreign Language Film) के लिए नॉमिनेट होने वाली तीसरी और अब तक की आखिरी भारतीय फिल्म है. 49वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म ने 'बेस्ट पॉपुलर फिल्म' समेत कुल आठ नेशनल अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

‪‪Aamir Khan‬

Trending news

TMC में ममता के साथ 'खेला होबे'! 60 विधायकों के समर्थन से ऋतब्रत बने नेता विपक्ष
Mamata Banerjee
TMC में ममता के साथ 'खेला होबे'! 60 विधायकों के समर्थन से ऋतब्रत बने नेता विपक्ष
'लाक्षागृह' बने होटल में आग कैसे लगी, अब तक कितनी मौतें हुईं? Q&A में जानिए हर अपडेट
Malviya Nagar fire
'लाक्षागृह' बने होटल में आग कैसे लगी, अब तक कितनी मौतें हुईं? Q&A में जानिए हर अपडेट
क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला
Annamalai
क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
karnataka
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
Supreme Court
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
Water Crisis
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
Jammu Kashmir
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
TMC
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
Delhi Fire
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
Punjab
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च