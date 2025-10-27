Advertisement
बॉलीवुड में फिर पसरा मातम, 'जामतारा 2' एक्टर सचिन चंदवाडे़ ने किया सुसाइड, फैन से लटका मिला शव, उम्र थी 25 साल

Jamtara एक्टर सचिन चंदवाडे़  ने खुदकुशी कर ली है. इनकी साथ अपॉर्टमेंट में लटकी मिली. इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:36 PM IST
सचिन चंदवाडे़ का निधन
सचिन चंदवाडे़ का निधन

Jamtara Actor Sachin Chandwade Died: असरानी और सतीश शाह की मौत के बाद बॉलीवुड से एक और दुखभरी खबर है.मशहूर वेब सीरीज जामतारा में अहम रोल निभा चुके एक्टर सचिन चंदवाडे़ ने सुसाइड कर लिया है. सचिन महज 25 साल के थे. अपने पुणे के अपार्टमेंट में उनकी लाश लटकी मिली. खास बात है कि सचिन की एक फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी.इस खबर से बॉलीवुड में हर कोई शॉक्ड है.

नहीं बचा पाए जान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन को इस हालत में देख परिवार वाले तुरंत पास के अस्पताल पहुंचे. लेकिन, तब तक एक्टर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी. जिसके बाद डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी वो सचिन को नहीं बचा पाए और एक्टर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

सचिन का काम
सचिन मेन तौर पर 'जामतारा' के लिए जाने जाते हैं. वो 'जामतारा 2' में नजर आए थे. इसके अलावा 'विझा क्लोज' नाम की फिल्म में भी काम किया था. इनकी एक और फिल्म 'असुरवन' जल्द ही रिलीज होने वाली थी. 

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें. 

 

