3 घंटा 30 मिनट की वो ब्लॉकबस्टर...जिसकी आंधी में 25 साल पहले उड़ गया था बॉक्स ऑफिस, जीते 28 अवॉर्ड; सीक्वल पर फिल्ममेकर ने किया तौबा

Karan Johar Biggest Hit Movie K3G:: साल 2001 में करण जौहर एक ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म लेकर आए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. इस फिल्म में शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, काजोल और करीना कपूर ने शानदार काम किया था. फिल्म का नाम था 'कभी खुशी कभी गम (Kabhi Khushi Kabhie Gham). छप्पर फाड़ कमाई करने वाली ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी.अब इन दिनों फिल्म के सीक्वल को लेकर लंबे समय से चर्चाएं हो रही हैं. लेकिन इसी बीच फिल्म के निर्देशक ने साफ कर दिया कि वह इस कहानी को आगे बढ़ाना नहं चाहते. उनका कहना है कि वो आफत को मोल नहीं ले सकते.

K3G का सीक्वल नहीं बनाएंगे करण जौहर

एक इंटरव्यू में करण ने साफ कहा कि वह यह फिल्म कभी नहीं बनाएंगे और ऐसा करना 'आफत को न्यौता देने' जैसा होगा. उन्होंने कहा, 'मैं के3जी 2 कभी नहीं बनाऊंगा. ऐसा नहीं है कि के3जी अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है. हर फिल्म में खामियां होती हैं, लेकिन के3जी में जो भरपूर मात्रा में है वो है नॉस्टैल्जिया. पीढ़ियां इस फिल्म के साथ बड़ी हुई हैं. उन्होंने इसमें जो प्यार देखा, जिस पर रोए, वो आज भी फिल्म से जुड़ा हुआ है.'

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करण जौहर ने आगे कहा कि वह संपूर्ण जगत के आभारी हूं कि उन्हें ऐसी फिल्म बनाने का अवसर मिला जो आज भी जिंदा है. लेकिन वह इस नॉस्टैल्जिया और दर्शकों के प्यार के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे. करण ने साफ कहा, 'क्योंकि जब आप के3जी 2 जैसी कोई चीज बनाते हैं, तो आप आफत को न्यौता दे रहे होते हैं और मैं डिजास्टर के लिए तैयार नहीं हूं.'

2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म

बता दें कि कभी खुशी कभी गम साल 2001 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस सुपरहिट फैमिली ड्रामा को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. उस साल ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी. इस फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, करीना कपूर, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसे दमदार कलाकार नजर आए थे. आज भी इस फिल्म को लोग देखना काफी पसंद करते हैं. करीब 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 135 करोड़ वर्ल्डवाइड का कलेक्शन किया था. यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी. 'गदर: एक प्रेम कथा' के बाद 2001 में यह फिल्म सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में दूसरे नंबर पर थी.