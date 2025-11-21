Miss Universe 2025: मेक्सिको की फातिमा बॉश ने रचा इतिहास, 25 की उम्र में पहना मिस यूनिवर्स का ताज, ‘DUMP’ बोलकर किया गया था बेइज्जत

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 के ग्रैंड फिनाले हो चुका है. जहां मैक्सिको की 25 साल की फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया. जैसे ही जजस ने उनका नाम अनाउंस किया पूरा एरीना खुशी से गूंज उठा. लोग चिल्लाने लगे, कुछ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और हर तरफ सिर्फ फातिमा-फातिमा सुनाई दे रहा था. मैक्सिको के लिए ये जीत बेहद खास और मेहनत से हासिल की गई महसूस हो रही थी. जैसे ही फातिमा स्टेज पर आगे बढ़ीं उनके चेहरे पर खुशी और घबराहट साफ नजर आईं.

फातिमा ने अपने आखिरी राउंड के दौरान जो जवाब दिया, उसने पूरे माहौल को बदल दिया. उन्होंने महिलाओं को आवाज उठाने, बदलाव लाने और मिलकर इतिहास बनाने की हिम्मत दी. उन्होंने बताया कि सालों की मेहनत और महीनों की तैयारियों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. जब उनके सिर पर ताज रखा गया तो वे काफी ज्यादा इमोशनल हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए. ये पल उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था. उनकी बातों में कॉन्फिडेंस, जुनून और सच्चाई सबका रंग एक साथ देखने को मिला.

महिलों के लिए फातिमा ने उठाई आवाज

क्वेश्चन राउंड में फातिमा को पूछा गया कि 2025 में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं और वे मिस यूनिवर्स के तौर पर कैसे एक सुरक्षित माहौल बना सकती हैं? फातिमा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आज भी महिलाएं सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी और सम्मान जैसी कई दिक्कतों से जूझ रही हैं. लेकिन आज की पीढ़ी पहले जैसी चुप नहीं बैठती. अब महिलाएं अपनी बात खुलकर कहने का साहस रखती हैं. वे लीडरशिप के लिए आगे बढ़ रही हैं और उन बातचीतों को बदल रही हैं जिनसे उन्हें पहले बाहर रखा जाता था.

18 साल का करियर, 14-15 फिल्में, 9 निकली डिजास्टर... फिर भी 40,00,00,000 करोड़ है नेटवर्थ, पॉलिटिकल फैमिली से है खास कनेक्शन

फातिमा के जावब ने जीत लिया सबका दिल

उनका जवाब इतना दमदार और असरदार था कि दर्शकों को वहीं समझ आ गया कि वे कंटेस्टेंट में एक अलग स्तर पर पहुंच चुकी हैं. लोगों की भीड़ ने उनके जवाब पर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका वेलकम किया. मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन हमेशा महिलाओं की आवाज और उनके अधिकारों की बात करता है और फातिमा का रुख उसी सोच से मेल खाता दिखा. जैसे ही उनका नाम विनर के लिए अनाउंट हुआ स्टेज पर गोल्डन लाइट्स के बीच कंफेटी बरसने लगी. हर किसी के चेहरे पर खुशी की झलक रही थी.

लाइव इवेंट में कहा गया था ‘DUMP HEAD’

सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि फातिमा ने वहां अपने को प्रूफ करके दिखाया, जहां उनको डंप बोलकर बेइज्जत किया गया था. इस इवेंट के दौरान एक आयोजक ने उन्हें लाइव कैमरे पर ‘DUMP HEAD’ कह दिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया था और सोशल मीडिया पर विवाद हो गया था. लोग इसे अपमानजनक बता रहे थे और आयोजकों की आलोचना होने लगी. बाद में टीम ने सफाई दी कि ये सिर्फ मजाक था, लेकिन ज्यादातर फैंस ने इसे अनफेयर बताया, लेकिन अब उनकी जीत ने सभी के चेहरे मुस्कान लौटा दी.