252 करोड़ के ड्रग्स केस में फंसे ओरी, मुंबई पुलिस के सामने नहीं हुए पेश, 5 दिन का मांगा समय

Orry: सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी को मुंबई पुलिस की एंटी-नार्कोटिक्स सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. केस में कथित ड्रग तस्कर सलीम शेख के दावे शामिल हैं, जिसने कई हाई-प्रोफाइल पार्टियों में ओरी के मौजूद होने की बात कही गई है. 

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:18 AM IST
252 करोड़ के ड्रग्स केस में फंसे ओरी, मुंबई पुलिस के सामने नहीं हुए पेश
Orhan Awatramani Drugs Case: हाल ही में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-नार्कोटिक्स सेल ने सोशल मीडिया सेंसेशन ओरहान अवतारमानी यानी ओरी को पूछताछ के लिए बुलाया था. खबरों के मुताबिक, ओरी को 20 नवंबर को पेश होना था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे. उनकी जगह उनके वकील आए और पुलिस से 25 नवंबर तक का समय मांगा. पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओरी को एक मामले में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत हाजिर होने के बजाय उन्होंने और समय मांगा. 

ये मामला तब शुरू हुआ जब कथित ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख को दुबई से भारत भेजा गया. पूछताछ के दौरान शेख ने दावा किया कि उसने दुबई और मुंबई में कई बड़ी पार्टियां आयोजित की थीं, जिनमें कई हाई प्रोफाइल चेहरे शामिल होते थे. उसके बताए नामों में ओरी के साथ नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, सिद्धांत कपूर, डायरेक्टर अब्बास-मस्तान, रैपर लोका और कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, ओरी को इन्हीं दावों पर सवाल-जवाब के लिए बुलाया गया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Orhan Awatramani (@orry)

छापे मारी में 126 किलो मेफेड्रोन हुई थी बरामद

ये पूरा मामला मार्च 2024 का है, जब पुलिस ने सांगली जिले के एक फार्महाउस पर छापा मारकर करीब 126 किलो मेफेड्रोन यानी एमडी बरामद किया था. इसकी कीमत लगभग 252 करोड़ रुपये बताई गई थी. जांच में सामने आया कि यहां एक बड़ा मेफेड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चलाया जा रहा था. इसके बाद पुलिस ने कई संदिग्धों पर निगरानी बढ़ाई और दुबई में रह रहे मोहम्मद सलीम को पकड़ने के बाद भारत लाया गया. भारत आते ही उसने पूछताछ में कई चौंकाने वाले दावे किए और कई बड़े नामों का खुलासा किया. 

12 मिनट का वो सुपरहिट गाना, जो 65 साल बाद अचानक करने लगा ट्रेंड, बेहद खास है इसकी वजह, मन्ना डे और आशा भोसले ने दी थी आवाज

रेव पार्टियों में शामिल होते थे कई बड़े नाम 

पुलिस का कहना है कि शेख ने ये भी माना कि वो भारत और बाहर दोनों जगह रेव पार्टियों का आयोजन करता था. इन पार्टियों में जाने वाले चेहरों को वो अपनी पावर और नेटवर्क का हिस्सा बताता था. उसके मुताबिक, ये पार्टियां बेहद बड़ी होती थीं और कई बार हाई-प्रोफाइल मेहमानों की वजह से सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ती थी. इसी वजह से पुलिस अब उन सभी से सवाल करने की तैयारी में है जिनके नाम शेख ने अपनी पूछताछ के दौरान लिए हैं, ताकि पूरे नेटवर्क की जांच आगे बढ़ सके.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Orhan Awatramani (@orry)

दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएगी पुलिस 

ओरहान अवतारमानी यानी ओरी सोशल मीडिया पर अपने यूनिक स्टाइल और बॉलीवुड से खास जुड़ाव की वजह से काफी फेमस हैं. उन्हें अक्सर स्टार किड्स और कई बड़े स्टार्स के साथ देखा जाता है. सुहाना खान, जान्हवी कपूर, न्यासा देवगन और सारा अली खान जैसे कई सितारों के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं. हालांकि, इस मामले में अभी तक ओरी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. पुलिस ने उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है. फिलहाल मामसे की जांच चल रही है. 

