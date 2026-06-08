'ये मूवी टिकट है या सोना?' इस 25 करोड़ी फिल्म को देखने के लिए चुकाने होंगे 3300; IMAX रेट पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

बता दें कि देश के एनी शहरों में भी टिकट सस्ते नहीं हैं. हालांकि, यहां से कम जरूर हैं. दिल्ली-एनसीआर में Inox Paras के कुछ मॉर्निंग शो के टिकट 370 से 490 रुपये तक मौजूद हैं, जो एक बेहतर ऑप्शन है. लेकिन मुंबई में टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं. Cinepolis Seawoods में शाम के शो के टिकट 1,800 से 2,000 रुपये के बीच बिक रहे हैं. वहीं PVR Lower Parel में सुबह के शो के टिकट 1,000 से 2,800 रुपये तक पहुंच गए हैं. देर रात के शो के लिए दर्शकों को 1,500 से 3,300 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं. जबकि Miraj Cinemas IMAX वडाला में सुबह के शो के टिकट 750 से 1,400 रुपये तक हैं, जबकि रात के शो की सबसे महंगी सीट 2,000 रुपये की है.