'ये मूवी टिकट है या सोना?' इस 25 करोड़ी फिल्म को देखने के लिए चुकाने होंगे 3300; IMAX रेट पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म द ओडिसी' (The Odyssey) अभी सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार है. लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म जबरदस्त चर्चा में है. दरअसल, 8 जून को भारत में फिल्म के IMAX शो की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही फैंस टिकट खरीदने के लिए टूट पड़े. हालांकि, टिकटों की कीमत देखकर कई लोग हैरान रह गए. दरअसल, कई जगह इस फिल्म के टिकट बड़े कॉन्सर्ट्स और लाइव इवेंट्स के बराबर पहुंच गए हैं.
मुंबई और पुणे में प्रीमियम सीटों की कीमत 3300 रुपये तक पहुंच गई है. ऐसे में इसकी गिनती देश के सबसे महंगे मूवी टिकटों में गिनी जा रही है. इसके बाद भी टिकटों की मांग कम नहीं हुई. वहीं, कई शो में सीटें कुछ ही मिनटों में बुक हो गईं. सबसे ज्यादा चर्चा पुणे में टिकटों की कीमतों को लेकर हो रही है. यहां सिनेपोल्स (Cinepolis Aundh) और आईनोक्स मेगाप्लेक्स (Inox Megaplex) के शाम के शो के टिकट 1,600 रुपये से लेकर 3300 रुपये तक बिक रहे हैं.
इसके अलावा मॉर्निंग शो के लिए भी दर्शकों को 1,400 से 2,600 रुपये तक खर्च करने होंगे. वहीं, सोशल मीडिया पर फैंस फिल्म की कीमतों को लेकर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने टिकट की तस्वीर शेयर करते हुए मजाक में लिखा, 'आज PVR और Cinepolis ने पुणे को मोनाको बना दिया है.'
Today PVR and Cinepolis turned Pune in Monaco TheOdyssey pic.twitter.com/gB5RS6JZv7
— Parth Chaturvedi
बता दें कि देश के एनी शहरों में भी टिकट सस्ते नहीं हैं. हालांकि, यहां से कम जरूर हैं. दिल्ली-एनसीआर में Inox Paras के कुछ मॉर्निंग शो के टिकट 370 से 490 रुपये तक मौजूद हैं, जो एक बेहतर ऑप्शन है. लेकिन मुंबई में टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं. Cinepolis Seawoods में शाम के शो के टिकट 1,800 से 2,000 रुपये के बीच बिक रहे हैं. वहीं PVR Lower Parel में सुबह के शो के टिकट 1,000 से 2,800 रुपये तक पहुंच गए हैं. देर रात के शो के लिए दर्शकों को 1,500 से 3,300 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं. जबकि Miraj Cinemas IMAX वडाला में सुबह के शो के टिकट 750 से 1,400 रुपये तक हैं, जबकि रात के शो की सबसे महंगी सीट 2,000 रुपये की है.
बेंगलुरु में IMAX टिकटों की कीमत करीब 900 से 1,000 रुपये के बीच है, जबकि कोलकाता के Inox South City में शाम के शो के टिकट 680 से 710 रुपये तक बिक रहे हैं. अलग-अलग शहरों में टिकटों की कीमतों में इतना बड़ा फर्क देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं.
बता दें कि फिल्म पूरी तरह IMAX कैमरों से शूट की गई है, लेकिन भारत के ज्यादातर सिनेमाघरों में इसे नोलन के पसंदीदा IMAX 70mm फॉर्मेट में नहीं दिखाया जाएगा. ऐसे में एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'ओडिसी की बुकिंग खुल गई है और ये कीमतें देखकर हैरानी हो रही है. लोग एक फिल्म के लिए 1,800 रुपये कैसे खर्च कर रहे हैं, जबकि यह ओरिजिनल IMAX 70mm अनुभव भी नहीं है.'
उधर, टिकटों की कीमतों को लेकर हो रही आलोचना का फिल्म की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ा है. उल्टा, महंगे टिकटों ने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है. कई प्रीमियम शो बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर लगभग फुल हो गए. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भारत में 'द ओडिसी' के टिकट 3,200 रुपये तक बिक रहे हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये मिनटों में सोल्ड आउट हो रहे हैं. नोलन के लिए लोगों का क्रेज वाकई अविश्वसनीय है.'
TheOdyssey booking at IMAX Koramangala has started in Bengaluru. Tickets are getting booked out in lighting speed. Only Laser IMAX venue in Bengaluru, so go for it.
Note: Prices are sky high as-usualodysseymovie IMAX pic.twitter.com/WVMPjWcvWT
— Shyam Krishnan ShyamkrishnanB June 8 2026
THE ODYSSEY tickets are selling for a MASSIVE 3,200 in India and the MOST UNBELIEVABLE PART is that they are getting SOLD OUT within minutes
UNIMAGINABLE CRAZE FOR NOLAN pic.twitter.com/uh7wLkipgo
CineHub Its_CineHub June 8 2026
बता दें कि फिल्म की कहानी यूनानी महाकाव्य पर आधारित है. इसमें मैट डेमन लीड रोल में नजर आएंगे, जो ट्रोजन युद्ध के बाद अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे योद्धा ओडिसियस का किरदार निभा रहे हैं. टॉम हॉलैंड उनके बेटे टेलीमेकस की भूमिका में दिखाई देंगे, जबकि ऐन हैथवे उनकी पत्नी पेनेलोप का किरदार निभा रही हैं. फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी शानदार है. इसमें जेंडाया, रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो, चार्लीज थेरॉन, जॉन बर्नथल और मिया गोथ जैसे कलाकार शामिल हैं.
वहीं, भारतीय फैंस के लिए एक खास बात यह भी है कि इस बार उन्हें एडवांस बुकिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. आमतौर पर भारत में प्रीमियम फॉर्मेट की बुकिंग कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बाद शुरू होती है, लेकिन इस बार अमेरिका के बाद भारत भी शुरुआती देशों में शामिल रहा. 'द ओडिसी' दुनियाभर में 17 जुलाई को रिलीज होगी.