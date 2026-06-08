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'ये मूवी टिकट है या सोना?' इस 25 करोड़ी फिल्म को देखने के लिए चुकाने होंगे 3300; IMAX रेट पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

The Odyssey: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज से पहले ही चर्चा में है. भारत में IMAX एडवांस बुकिंग खुलते ही टिकटों की भारी मांग देखने को मिली. मुंबई और पुणे में टिकटों की कीमत 3,300 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद कई शो मिनटों में हाउसफुल हो गए.

Written BySwati Singh
Published: Jun 08, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:57 PM IST
'ये मूवी टिकट है या सोना?' इस 25 करोड़ी फिल्म को देखने के लिए चुकाने होंगे 3300; IMAX रेट पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

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