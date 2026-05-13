Advertisement
trendingNow13215998
Hindi Newsबॉलीवुड250 करोड़ी भूत बंगला के बाद अब जंगल में राज करेंगे अक्षय कुमार, वेलकम टू द जंगल फर्स्ट लुक आउट

250 करोड़ी 'भूत बंगला' के बाद अब जंगल में राज करेंगे अक्षय कुमार, 'वेलकम टू द जंगल' फर्स्ट लुक आउट

Welcome To The Jungle First Look: अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का रफ और स्टाइलिश फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसने प्रशंसकों के बीच भारी उत्साह पैदा कर दिया है. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 13, 2026, 09:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

250 करोड़ी 'भूत बंगला' के बाद अब जंगल में राज करेंगे अक्षय कुमार, 'वेलकम टू द जंगल' फर्स्ट लुक आउट

अभिनेता अक्षय कुमार की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है.बुधवार को मेकर्स ने फैंस की उत्सुकता को बढ़ाते हुए अक्षय कुमार का लेटेस्ट लुक शेयर किया, जिसे देख फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.अभिनेता अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर पहला लुक पोस्ट किया.इस तस्वीर में अक्षय कुमार काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहे हैं.

'वेलकम टू द जंगल' का फर्स्ट लुक 

गहरे रंग के सूट पहने हुए अभिनेता आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए हुए बेहद शानदार लग रहे हैं.तस्वीर का बैकग्राउंड किसी घने जंगल के सेट जैसा है, जहां अक्षय कुमार आत्मविश्वास के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर पोस्ट कर अभिनेता ने लिखा, "अगला… वेलकम टू द जंगल."

अक्षय की पोस्ट ने उनके प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह जगा दिया है.हालांकि, अभिनेता ने फिल्म को लेकर अन्य जानकारी शेयर नहीं की है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कब आएगी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 

बता दें कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का निर्देशन अहमद खान ने किया है.यह फिल्म 'वेलकम' फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग है.इसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, जो अपने आइकॉनिक अंदाज में वापसी कर रहे हैं.उनकी इस फिल्म में बड़ी स्टारकास्ट शामिल है, जिसमें अक्षय के अलावा, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकी श्रॉफ, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, राजपाल यादव, जॉनी लीवर समेत कई कलाकार नजर आएंगे.साजिद नाडियाडवाला और स्टार स्टूडियोज द्वारा निर्मित फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इस फिल्म के जरिए अभिनेता अक्षय कुमार और रवीना टंडन दो दशक से भी ज्यादा समय के बाद साथ में ऑन-स्क्रीन पर वापसी करेंगे.पिछली बार दोनों साथ में 'पुलिस फोर्स: एन इनसाइड स्टोरी' में नजर आए थे.दिलीप शुक्ला द्वारा निर्देशित यह फिल्म ईमानदार पुलिस अधिकारियों के संघर्ष, भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ उनकी लड़ाई की कहानी थी.फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन और अमरीश पुरी मुख्य भूमिकाओं में थे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Akshay Kumar

Trending news

हिजाब बैन को लेकर कभी SC पहुंचा था मामला, आज कर्नाटक सरकार ने हटा दी पाबंदी
karnataka
हिजाब बैन को लेकर कभी SC पहुंचा था मामला, आज कर्नाटक सरकार ने हटा दी पाबंदी
काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक... मंत्रियों ने अबतक क्या-क्या कदम उठाए
PM Modi Convoy
काफिले की गाड़ियां घटीं, विदेशी दौरों पर रोक... मंत्रियों ने अबतक क्या-क्या कदम उठाए
CBSE ने साख बचाने को जो किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट
neet paper leak
CBSE ने साख बचाने को जो किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
Street food
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
Jammu-kashmir
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
Maharashtra ATS
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
NIA
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
prateek yadav
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
Prateek Yadav Death
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
prateek yadav
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात