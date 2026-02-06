2 घंटे 59 मिनट की वो फिल्म…ना OTT, ना सोशल मीडिया, फिर भी रिकॉर्ड तोड़ की कमाई, वसूला बजट से दोगुना, गानों ने भी दिलों पर किया राज!

2004 Blockbuster Movie: शाहरुख खान और फराह खान का डुओ एक बार फिर से सालों बाद साथ में काम करने वाला है. ये जोड़ी अपनी आइकॉनिक फिल्म के सीक्वल के लिए साथ में आने वाले हैं, जिसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट है.लेकिन आज हम आपको 22 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई के बारे में बताने जा रहे हैं.
2004 Blockbuster Movie: बॉलीवुड के फेमस और सुपरहिट फिल्मों के लिए जाने जानी वाली जोड़ी शाहरुख और फराह एक सीक्वल फिल्म के लिए सालों बाद साथ में कोलेब करने वाले हैं. आज से 22 साल पहले मेजर राम बनकर एसआरके ने सेंट पॉल कॉलेज के अंदर एंट्री मारी थी, जहां उन्होंने अपनी सूझबूझ और ट्रेनिंग की मदद से अपने भाई लक्ष्मण की जान बचाई. इस इंट्रो से आप फिल्म का नाम तो समझ ही होंगे. अगर नहीं, तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए बताते हैं इस सुपरहिट फिल्म के बारे में, जिसने अपने बजट से डबल कमाई की थी.
रोमांस किंग बना एक्शन हीरो
आज हम बात कर रहे हैं फराह खान द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म ‘मैं हूं ना’ की, जिसका सीक्वल की खबरों से पूरे इंटरनेट में बवाल मचा हुआ है. खबरों के मुताबिक 2004 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल की शूटिंग जल्द ही शुरु हो सकती है. शाहरुख खान के किरदार ‘मेजर राम’ को फैंस ने खूब पसंद किया था, जिसमें में वो फुल एक्शन सीन करते हुए नजर आए थे.फराह खान की इस फिल्म में शाहरुख खान सिर्फ एक्शन सीन ही नहीं बल्कि रोमांस करते हुए भी दिखाई दिए थे, जिसमें सुष्मिता सेन के साथ उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था. इस फिल्म में शाहरुख के साथ सुनील शेट्टी, जायेद खान, अमृता राव, बोमन ईरानी, सतीश शाह, कबीर बेदी और राखी सांवत नजर आई थीं.
‘मैं हूं ना’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फराह खान ने इस फिल्म को लगभग 25-26 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया था, जिसने वर्ल्डवाइड 80-90 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं बात करें नेट कलेक्शन की तो, 30-40 करोड़ रुपए की कमाई की थी. ये फिल्म साल 2004 की ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक है, जिसकी कहानी के साथ गानों ने भी खूब धूम मचाई थी. फिल्म के गाने ‘तुम्हें जो मैंने देखा’, ‘मैं हूं ना’, ‘चलें जैसे हवाएं’, ‘गोरी गोरी’ और ‘तुमझे मिलके दिल का है जो हाल’ आज भी कई म्यूजिक प्ले लिस्ट पर ट्रेंड करते हैं. वहीं अब इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल की खबर सुनने के बाद फैंस के एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर है.
