/दिल्ली में टैक्स फ्री हुई कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’! स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, फिल्म देखते ही लिया ये फैसला

Bharat Bhagya Vidhata Delhi Tax Free: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की नई फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म के प्रमोशन के लिए कंगना अपनी टीम के साथ पूरे देश का दौरा कर रही हैं. इस दौरान वे उन असली हीरोज को सम्मानित कर रही हैं, जो बिना किसी दिखावे के देश की सेवा में जुटे हैं. भुवनेश्वर और रायपुर के बाद कंगना का ये खास अभियान अब देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है.
दिल्ली में इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इस मौके पर कई जानी-मानी हस्तियां वहां मौजूद थीं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस खास इवेंट में हिस्सा लिया. इस दौरान कंगना रनौत और CM रेखा गुप्ता ने मिलकर समाज में बदलाव लाने वाले कुछ बेहतरीन लोगों को मंच पर सम्मानित किया. असल जिंदगी के इन हीरोज के शानदार कामों और उनकी कहानियों को देखकर वहां मौजूद हर कोई काफी इम्प्रेस हुआ, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ देखने के बाद दिल्ली में इसे टैक्स फ्री करने का बड़ा फैसला लिया है. इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं. इस खास इवेंट में केंद्रीय मंत्रियों समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की, जिनमें अन्नपूर्णा देवी, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉ. राज भूषण चौधरी, प्रताप राव जाधव, गिरिराज सिंह और आशीष सूद जैसे नाम शामिल हैं. रेखा गुप्ता के इस फैसले की हर कोई तारीफ कर रहा है.
मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद दिल्ली के लोग अब सिनेमाघरों में इस फिल्म को कम दाम में देख सकेंगे. इस शानदार सहयोग के लिए कंगना रनौत ने रेखा गुप्ता का दिल से शुक्रिया अदा किया. कंगना ने कहा, ‘मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं. उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए जो काम किए हैं, वो तारीफ के काबिल हैं. जब मैंने उन्हें फिल्म देखने के लिए बुलाया, तो उन्होंने तुरंत मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जिसके लिए मैं उनकी आभारी रहूंगी’.
वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कंगना की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि कंगना संसद में एक बेहद मजबूत आवाज हैं, जो देश और सिनेमा के मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं. उन्होंने आगे कहा कि ये फिल्म हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ वर्दी पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश का हर वो नागरिक देशभक्त है जो ईमानदारी से अपना फर्ज निभाता है. बता दें, ये फिल्म 2008 में मुंबई में हुए 26/11 अटैक पर आधारित है, जिसे मनोज तापड़िया ने डायरेक्ट किया है.
इस फिल्म को पेन स्टूडियोज, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशंस ने मिलकर बनाया है. इस खास अभियान के तहत फिल्म की टीम देशभर के अलग-अलग शहरों में जाकर पुलिसकर्मियों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित कर रही है. दिल्ली में भी निशी पाठक, पुष्पा, सुमन, मेनका, नम्रता यादव, नीति शर्मा, बीके खुराना और शशि लाल जैसे अनदेखे हीरोज को ‘भारत भाग्य विधाता’ का खास बैज देकर सम्मानित किया गया.