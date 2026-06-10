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दिल्ली में टैक्स फ्री हुई कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’! स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, फिल्म देखते ही लिया ये फैसला

Bharat Bhagya Vidhata Screening: कंगना रनौत की नई देशभक्ति फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ 12 जून को रिलीज हो रही है. दिल्ली में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने इसे टैक्स फ्री करने का बड़ा ऐलान किया. असली हीरोज को समर्पित इस फिल्म की पूरी कहानी जानने के लिए नीचे जरूर पढ़ें.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 10, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:43 AM IST
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’! स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, फिल्म देखते ही लिया ये फैसला
Image Credit: Bharat Bhagya Vidhata Delhi Tax Free

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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