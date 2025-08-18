कपिल शर्मा नहीं, 26 करोड़ के इस कॉमेडियन ने न्यूयॉर्क में रचा इतिहास, विदेश में हिंदी में की कॉमेडी, कई मिनटों तक लोगों ने बजाई तालियां

Zakir Khan Got Standing Ovation At Times Square: फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अमेरिका की धरती पर कमाल दिखाया है और पूरे न्यूयॉर्क में भारत का नाम रोशन किया है. जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में परफॉर्म किया है. जिसके चलते जाकिर पहले भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क जाकर हिंदी में परफॉर्म किया है. भारतीय कॉमेडी वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इस दौरान जाकिर खान के साथ मंच पर मशहूर कॉमेडियन तन्मय भट्ट भी शामिल हुए. उनके परफॉर्मेंस की क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

जाकिर खान ने रचा इतिहास

इस परफॉर्मेंस के साथ जाकिर खान ऐसा करने वाले पहले हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए हैं. दर्शकों ने कॉमेडियन को कई मिनटों कर स्टैंडिंग ओवेशन दिया था. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो पर कई नामी स्टैंड अप कॉमेडियन और बॉलीवुड सितारे कमेंट कर रहे हैं और जाकिर को बधाई दे रहे हैं.

कई मिनटों तक बजती रहीं तालियां

सोशल मीडिया पर जाकिर खान ने वीडियो शेयर किया है, उसमें वह टाइम स्क्वायर के ‘द गार्डन’ हॉल में खड़े हैं. जाकिर की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उनके लिए हर कोई बहुत देर तक तालियां बजाते रहें. कई मिनटों तक ये ताली बजने का सिलसिला चलता रहा. इस मूमेंट को देख जाकिर खान भी भावुक हो गए और दर्शकों का हाथ जोड़कर शुक्रिया करते रहे. इस दौरान जाकिर झुक कर दर्शकों के प्यार को स्वीकार करते हैं.

हर कोई दे रहा बधाई

कॉमेडियन जाकिर खान द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर हर कोई रिएक्शन दे रहा हैं. जाकिर के इस वीडियो पर ईरानी कॉमेडियन मैक्स अमीनी, वीर दास, पूरब झा, सिंगर विशाल ददलानी से लेकर सेलेब्स तब्बू और जरीन खान जैसी एक्ट्रेस भी बधाई दे चुकी हैं.