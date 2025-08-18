कपिल शर्मा नहीं, 26 करोड़ के इस कॉमेडियन ने न्यूयॉर्क में रचा इतिहास, विदेश में हिंदी में की कॉमेडी, कई मिनटों तक लोगों ने बजाई तालियां
कपिल शर्मा नहीं, 26 करोड़ के इस कॉमेडियन ने न्यूयॉर्क में रचा इतिहास, विदेश में हिंदी में की कॉमेडी, कई मिनटों तक लोगों ने बजाई तालियां

Zakir Khan: मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने हाल ही में न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में परफॉर्म करके इतिहास रच दिया. इस परफॉर्मेंस के बाद वह पहले ऐसे कॉमेडियन बन गए हैं, जिन्होंने हिंदी में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अपनी परफॉर्मेंस दी हो. हर जगह बस उनके ही पोस्टर छाए हुए है.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 18, 2025, 06:47 PM IST
जाकिर खान
जाकिर खान

Zakir Khan Got Standing Ovation At Times Square: फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अमेरिका की धरती पर कमाल दिखाया है और पूरे न्यूयॉर्क में भारत का नाम रोशन किया है. जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में परफॉर्म किया है. जिसके चलते जाकिर पहले भारतीय कॉमेडियन बन गए हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क जाकर हिंदी में परफॉर्म किया है. भारतीय कॉमेडी वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इस दौरान जाकिर खान के साथ मंच पर मशहूर कॉमेडियन तन्मय भट्ट भी शामिल हुए. उनके परफॉर्मेंस की क्लिप अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. 

जाकिर खान ने रचा इतिहास
इस परफॉर्मेंस के साथ जाकिर खान ऐसा करने वाले पहले हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए हैं. दर्शकों ने कॉमेडियन को कई मिनटों कर स्टैंडिंग ओवेशन दिया था. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो पर कई नामी स्टैंड अप कॉमेडियन और बॉलीवुड सितारे कमेंट कर रहे हैं और जाकिर को बधाई दे रहे हैं.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कौन हैं भारत के टॉप अमीर कॉमेडियन्स, तगड़ी हैं इनकी नेटवर्थ, कोई 500 तो कोई 300 करोड़ का मालिक; एक तो कर चुका है 1100 फिल्मों में काम

कई मिनटों तक बजती रहीं तालियां 
सोशल मीडिया पर जाकिर खान ने वीडियो शेयर किया है, उसमें वह टाइम स्क्वायर के ‘द गार्डन’ हॉल में खड़े हैं. जाकिर की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उनके लिए हर कोई बहुत देर तक तालियां बजाते रहें. कई मिनटों तक ये ताली बजने का सिलसिला चलता रहा. इस मूमेंट को देख जाकिर खान भी भावुक हो गए और दर्शकों का हाथ जोड़कर शुक्रिया करते रहे. इस दौरान जाकिर झुक कर दर्शकों के प्यार को स्वीकार करते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हर कोई दे रहा बधाई 
कॉमेडियन जाकिर खान द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर हर कोई रिएक्शन दे रहा हैं. जाकिर के इस वीडियो पर ईरानी कॉमेडियन मैक्स अमीनी, वीर दास, पूरब झा, सिंगर विशाल ददलानी से लेकर सेलेब्स तब्बू और जरीन खान जैसी एक्ट्रेस भी बधाई दे चुकी हैं. 

