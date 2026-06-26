Friday OTT and Theatres Release: 26 जून 2026 के दिन एक-दो नहीं, बल्कि 16 फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. अगर आप भी इस वीकेंड को मजेदार बनाना चाहते हैं, तो आज आपके लिए मनोरंजन का मेला लगने जा रहा है. अब चाहे आपको सिनेमाघर में जाकर बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखना पसंद हो या फिर घर पर आराम से बैठकर मोबाइल या टीवी पर सस्पेंस-थ्रिलर का मजा लेना हो, इस लिस्ट में आपको हर जॉनर में कुछ न कुछ देखने को मिल जाएगा.
आइए आपको बताते हैं इस फ्राइडे, 26 जून को रिलीज होने वाली सभी बड़ी फिल्मों और सीरीज की पूरी जानकारी, ताकि आप उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकें. 16 फिल्मों और वेब सीरीज की इस लिस्ट में 10 बड़ी फिल्में हैं और 6 वेब सीरीज हैं. चलिए देखते हैं, इस लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज शामिल हैं.
अक्षय कुमार की एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' आज रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म 'वेलकम' सीरीज की तीसरी फिल्म है. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी इस एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म में अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडिस और परेश रावल जैसे कई सितारे नजर आएंगे. इस फिल्म में आप देखेंगे कि पुलिस और अपराधियों सहित कई अजीबोगरीब किरदार एक घने जंगल में फंस जाते हैं.
डायरेक्टर अमित दीक्षित द्वारा निर्देशित सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर फिल्म 'नव्या चक्र' भी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में तुषार कावले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म को भी आप देख सकते हैं. इसमें एक साथ कई राज्यों में एक के बाद एक खौफनाक मर्डर होते हैं और कातिलों का अपने शिकार से कोई नाता नहीं होता.
तमिल स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'अंगीकारम' भी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसे थेनपठियान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में कोटापडी जे. राजेश और सिंदूरी विश्वनाथ लीड रोल में नजर आएंगे.
कन्नड़ रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म 'पंचमुखी' भी आज सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसमें लीड रोल में स्फूर्ति मनोहर और चंदू अचार नजर आएंगे. फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान की है, जिसे बार-बार डरावने सपने आते हैं.
तमिल मिस्ट्री रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'अंधरन' भी सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. इसका निर्देशन संतोष रावणन द्वारा किया गया है. फिल्म में आपको प्रजिन पद्मनाभन और इवाना वरुण नजर आएंगे. यह कहानी कार्तिका नाम की एक लड़की और उसके अतीत से जुड़े गहरे राज के इर्द-गिर्द घूमती है.
कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म 'गरुड़' है, जो सिनेमाघरों में आज रिलीज होने जा रही है. इसमें आपको सौरव प्रशांत और दिव्या चंद्रू मुख्य किरदार में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी केशव नाम के लड़के की है जो एक बड़े एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. लेकिन अचानक उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है.
तमिल कॉमेडी थ्रिलर फिल्म 'कॉन सिटी' भी सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इस फिल्म का निर्देशन हरीश दुरैराज ने किया है. फिल्म में आपको अर्जुन दास, अन्ना बेन और योगी बाबू लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म की कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की है, जिनके घर में बिजली गिरने के बाद एक छोटा सा प्रिंटर अचानक असली 500 रुपये के नोट छापने वाला बन जाता है.
कन्नड़ रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'बालरमन दिनागलु' भी आज 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म का डायरेक्शन केएम चैतन्य ने किया है. फिल्म में आपको विनोद प्रभाकर और प्रिया आनंद लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म की कहानी 1980 के दशक की बेंगलुरु की पृष्ठभूमि पर आधारित एक युवक के संघर्ष की है.
मलयालम मिस्ट्री ड्रामा फिल्म 'उयिर' को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है. इसमें आपको एक पुलिस अफसर-कर्नाटक बॉर्डर पर एक अज्ञात महिला की मौत के रहस्य की सुलझाने की कोशिश करता है.
तमिल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'हार्टिन' भी इस लिस्ट में शामिल है. इस फिल्म में आपको मडोना सेबेस्टियन और सनंत रेड्डी नजर आएंगे. इसका निर्देशन किशोर कुमार एस ने किया है. इसमें आपको हल्की-फुल्की लव स्टोरी देखने को मिलेगी.
ओटीटी पर आज 26 जून को रितेश देशमुख के लीड रोल और निर्देशन में बनी फिल्म 'राजा शिवाजी' भी दस्तक देने वाली है. भव्य ऐतिहासिक फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. फिल्म में आपको रितेश देशमुख के साथ जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त और अभिषेक बच्चन भी अहम किरदार में नजर आएंगे.
ड्रामा-कॉमेडी सीरीज 'परफेक्ट फैमिली' भी ओटीटी पर दस्तक दे रही है. इसका निर्देशन सचिन पाठक ने किया है. यह सीरीज भी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इसमें आपको पंकज त्रिपाठी, नेहा धूपिया, मनोज पाहवा और सीमा पाहवा जैसे सितारे अहम भूमिका में नजर आएंगे.
हॉलीवुड फिल्मों में शौकीनों के लिए भी ओटीटी पर मशहूर ड्रामा फिल्म 'ब्लू जैस्मिन' रिलीज होने जा रही है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे.
एस एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी 'बाहुबली: द टॉर्च बियरर' भी ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे.
कुणाल खेमू की 'अलायंस' भी इस लिस्ट में शामिल है. अलायंस 26 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है. इसे आप अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.
जॉन सीना और एरिक आंद्रे की 'लिटिल ब्रदर' को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यह हॉलीवुड फिल्म दो किरदारों के बीच की अजीबो-गरीब फैमिली रिस्पांसिबिलिटी पर बेस्ड है.