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एक दिन में 16 रिलीज! 26 जून को आएंगी नई फिल्में-सीरीज, थिएटर जाएं या OTT खोलें?

Friday OTT and Theatres Release: इस वीकेंड मनोरंजन का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है. आज 26 जून को सिनेमाघरों और ओटीटी पर एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज दस्तक देने वाली हैं, जिनमें एक-दो नहीं, बल्कि कुल 16 नई फिल्में और वेब सीरीज शामिल हैं. इस लिस्ट में इन फिल्मों और सीरीज के नाम, जॉनर, लीड एक्टर्स, कहानी और डायरेक्टर के बारे में जानकारी देने वाले हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 26, 2026, 05:52 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:46 AM IST
एक दिन में 16 रिलीज! 26 जून को आएंगी नई फिल्में-सीरीज, थिएटर जाएं या OTT खोलें?
Image Credit: 26 जून को एंटरटेनमेंट का महाधमाका!Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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