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Hindi Newsबॉलीवुड‘मैं हार गई...’ रवि मोहन के साथ रिश्ते पर लगा फुलस्टॉप? केनीशा फ्रांसिस ने छोड़ा चेन्नई, सोशल मीडिया से लिया ब्रेक

‘मैं हार गई...’ रवि मोहन के साथ रिश्ते पर लगा फुलस्टॉप? केनीशा फ्रांसिस ने छोड़ा चेन्नई, सोशल मीडिया से लिया ब्रेक

Ravi Mohan Keneeshaa Francis: रवि मोहन विवाद के बीच केनीशा फ्रांसिस का नया पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. चेन्नई छोड़ने, सोशल मीडिया से दूरी बनाने और जिंदगी से हार मानने जैसी बातों ने फैंस को चौंका दिया है. केनीशा ने बिना सीधे नाम लिए रिश्ते टूटने का भी हिंच दिया. आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सबकुछ छोड़ने का फैसला लेना पड़ा?

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 16, 2026, 11:21 AM IST
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Ravi Mohan Keneeshaa Francis Breakup Rumours
Ravi Mohan Keneeshaa Francis Breakup Rumours

Ravi Mohan Keneeshaa Francis Breakup Rumours: सिंगर केनीशा फ्रांसिस और एक्टर रवि मोहन पिछले काफी समय से चर्चा में बने हुए हैं. रवि मोहन ने साल 2024 में अपनी पत्नी आरती रवि से अलग होने का फैसला लिया था. इसके बाद उनका नाम केनीशा फ्रांसिस के साथ जुड़ने लगा. दोनों कई बार साथ दिखाई दिए और सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे के पोस्ट पर रिएक्ट करते नजर आए. इसी वजह से लोगों ने दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें शुरू कर दीं. सोशल मीडिया पर केनीशा को काफी ट्रोल भी किया गया. 

केनीशा पर रवि का घर तोड़ने के आरोप लगाए गए. हाल ही में केनीशा ने पहली बार इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर करके कहा कि उन्होंने किसी का परिवार नहीं तोड़ा है. हालांकि, अब उन्होंने वे वीडियो डिलीट कर दिए हैं. इसके बाद उन्होंने एक लंबा इमोशनल पोस्ट लिखा, जिसे देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद उनका और रवि मोहन का रिश्ता खत्म हो गया है. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वे अब चुपचाप इस कहानी से बाहर निकल रही हैं और कोई सफाई नहीं देंगी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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वायरल हो रहा केनीशा फ्रांसिस का पोस्ट 

केनीशा का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने लिखा, ‘मैंने जरूरत से ज्यादा बातें कह दीं. मैं इस रिश्ते में प्यार लेकर आई थी, लेकिन अब खामोशी के साथ जा रही हूं. कुछ जगहें इतनी शोर, फैसलों और गलत कहानियों से भर जाती हैं कि वहां अच्छाई के लिए जगह ही नहीं बचती. मैंने एक ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश की, जिसके बारे में दुनिया पहले ही अपनी राय बना चुकी थी. लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया में अच्छाई और सच्चाई की कोई कीमत नहीं है’. उनके इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी.

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आज की दुनिया को सच्चा प्यार नहीं...

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, ‘जो लोग उन्हें पसंद करते हैं, नफरत करते हैं, मजाक उड़ाते हैं या उनकी जिंदगी पर हक जताते हैं, अब वे सब उनके हैं. अब मैं कोई सफाई नहीं दूंगी और न ही ऐसी लड़ाई लड़ूंगी जो मेरी थी ही नहीं. मुझे लगा था कि अच्छे लोगों को भी जीने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन अब समझ आया कि यहां सिर्फ झूठ बोलने वाले और लोगों को इस्तेमाल करने वाले ही टिक पाते हैं. मैं अब उन्हें पूरी शांति और प्यार के साथ आजाद कर रही हूं. शायद आज की दुनिया को सच्चा प्यार और नरमी समझ नहीं आती’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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केनीशा फ्रांसिस ने छोड़ा चेन्नई

केनीशा फ्रांसिस ने ये भी बताया कि उन्होंने चेन्नई छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि लगातार ट्रोलिंग, ऑनलाइन बुलिंग और मेंटल स्ट्रेस की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया. अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘मैं अब खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ रही हूं. मैंने चेन्नई छोड़ दिया है. मैं अपनी म्यूजिक, थेरेपी और अब तक की जिंदगी से जुड़ी हर चीज छोड़ रही हूं. ऑनलाइन बुलिंग और लोगों की हरकतों ने मुझे तोड़ दिया है. अब मैं इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया से भी दूर जा रही हूं. मैं चाहती हूं कि मेरे दोस्त, परिवार और चाहने वाले मुझे थोड़ा प्राइवेसी दें’.

रवि मोहन के साथ रिश्ते पर लगा फुलस्टॉप?

हालांकि, केनीशा फ्रांसिस के इस पोस्ट से साफ लग रहा है कि उनके और रवि मोहन के बीच सबकुछ ठीक नहीं है, लेकिन अभी तक दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कोई सीधी बात नहीं कही है. दिलचस्प बात ये है कि केनीशा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब भी रवि मोहन के साथ वाली कई तस्वीरें और पोस्ट मौजूद हैं. ऐसे में फैंस लगातार यही सोच रहे हैं कि क्या दोनों सच में अलग हो गए हैं या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव का असर है. फिलहाल दोनों की तरफ से इस मामले पर कोई नई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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