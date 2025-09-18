'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' प्रीमियर में पहुंचीं अनन्या पांडे हुई ट्रोल, फैंस बोले- 'मुंह गोरा-बदन काला', अब हसीना ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' प्रीमियर में पहुंचीं अनन्या पांडे हुई ट्रोल, फैंस बोले- 'मुंह गोरा-बदन काला', अब हसीना ने दिया मुंहतोड़ जवाब

The Bads of Bollywood: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंची अनन्या पांडे ने अपनी एंट्री से हर किसी का ध्यान खींचा. इवेंट में अनन्या ने अपने लुक से महफिल लूटी, लेकिन उनकी बॉडी टैनिंग की वजह से ट्रोल हो गई और हसीना को करारा जवाब दिया. 

 

Ananya Pandey: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की स्पेशल स्क्रीनिंग (17 सितंबर) को हुई और कई सितारे इवेंट में पहुंचे. सभी सितारों में सबसे ज्यादा सुर्खियां अनन्या पांडे ने बटोरीं. वो इसलिए क्यों अनन्या काफी अजीब दिख रही थीं. अनन्या ने काफी शानदार व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन छुट्टियों के बाद उनकी स्किन पर काफी ज्यादा टैनिंग आई थी जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई. टेन के साथ अनन्या का चेहरा काफी व्हाइट दिख रहा था जो मेकअप का कमाल था. इवेंट में अनन्या ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ पैप्स को पोज दे रही थी. टैनिंग को लेकर हुई ट्रोलिंग पर अनन्या ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया. 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' प्रीमियर में पहुंचीं अनन्या 
मालदीव से लौटने के बाद अनन्या पांडे ने इस इवेंट में काफी महंगी शानदार राइनीस्टोन मैक्सी ड्रेस पहन एंट्री ली. उनकी ड्रेस का कलर व्हाइट और शैंपेन कलर का था. हसीना की ड्रेस काफी खूबसूरत लेस वाली असिमेट्रिक नेकलाइन और थाई-हाई स्लिट थी. उनके लुक ने हर किसी का ध्यान खींचा. लेकिन उनके टैनिंग वाले हाथ और कंधे का कलर उनके मेकअप से बिल्कुल अलग दिख रहा था, जिससे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यूजर्स ने किया ट्रोल
इस दौरान कुछ लोगों ने उनके टैन ग्लो की तारीफ की तो कुछ लोगों को उनका मेकअप ठीक लगा. कुछ यूजर ने उनकी वीडियो पर लिखा 'मुंह गोरा और बदल काला.' एक अन्य यूजर ने लिखा 'ये फेक ट्रेनिंग है या फिर बॉडी में ज्यादा ब्रॉन्जर लगाकर ये स्क्रीनिंग पर आ गई.' दूसरे यूजर ने लिखा 'सच कहूं तो, टैन स्किन अच्छी लग रही है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट को बस चेहरे का रंग उससे मैच कर देना चाहिए था!!'  

अनन्या पांडे ने ट्रोलर्स को दिया जवाब
इन सबके बावजूद अनन्या पांडे ने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टैन स्किन को फ्लॉन्ट किया और ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा 'मुझे टैन स्किन पसंद है.'

