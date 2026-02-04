Advertisement
trendingNow13098163
Hindi Newsबॉलीवुड26 साल पुरानी वो फिल्म...जिसमें अनिल कपूर-माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने जीते 2 नेशनल अवॉर्ड, सनी देओल ने कह दिया था NO

26 साल पुरानी वो फिल्म...जिसमें अनिल कपूर-माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने जीते 2 नेशनल अवॉर्ड, सनी देओल ने कह दिया था NO

26 Years of Film Pukar:  फिल्म 'पुकार' साल 2000 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने निर्देशित किया था. फिल्म में अनिल के साथ माधुरी दीक्षित और नम्रता शिरोडकर मुख्य भूमिकाओं में थे. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Anil Kapoor Madhuri Dixit Film Pukar
Anil Kapoor Madhuri Dixit Film Pukar

लोकप्रिय एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'पुकार' ने रिलीज के 26 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर अभिनेता अनिल कपूर ने खास अंदाज में फिल्म के पुराने पन्नों को फिर से ताजा किया.एक्टर अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें इस फिल्म का 'सुनता है मेरा खुदा' काफी पसंद है. उन्होंने स्टोरीज सेक्शन पर गाने का क्लिप शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "फिल्म पुकार के 26 साल पूरे. फिल्म का मेरा मनपसंद गाना पुकार, जिसको मैं बार-बार सुनता हूं."

अनिल कपूर के दिल के करीब है फिल्म 'पुकार'

गाने की बात करें तो इसे उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और स्वर्णलता ने मिलकर गाया है, जबकि इसके लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी-जावेद अख्तर ने लिखे हैं और एआर रहमान ने इसका संगीत तैयार किया है. फिल्म 'पुकार' साल 2000 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने निर्देशित किया था. फिल्म में अनिल के साथ माधुरी दीक्षित और नम्रता शिरोडकर मुख्य भूमिकाओं में थे. मेजर जयदेव की कहानी पर यह फिल्म है, जो देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. ईर्ष्या के कारण उनकी प्रेम कहानी में मोड़ आता है और उनकी जान पर बन आती है, जिसके बाद वे अपने देश के सम्मान के लिए लड़ते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सनी देओल ने कर दी थी रिजेक्ट

अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म पुकार का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था. फिल्म को अनिल के भाई बोनी कपूर ने ही प्रोड्यूस किया था. हालांकि रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि फिल्म के लिए बोनी और राजकुमार संतोषी की पहली च्वाइस अनिल नहीं थे. दरअसल मेकर्स चाहते थे कि फिल्म में मेजर जयदेव राजवंश का रोल सनी देओल निभाएं. उस दौर में सनी देओल बड़े स्टार थे और उनकी हर फिल्म बंपर कमाई करती थी. हालांकि सनी देओल ने फिल्म को ठुकरा दिया था.

फिल्म ने जीते 2 नेशनल अवॉर्ड

इस फिल्म को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नर्गिस दत्त पुरस्कार सहित दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले. फिल्म को दर्शकों ने भी खूब प्यार दिया था. अभिनेता अनिल कपूर जल्द ही वेब सीरीज 'फैमिली बिजनेस' में नजर आएंगे. हंसल मेहता द्वारा निर्देशित सीरीज सत्ता, खून के रिश्तों और विश्वासघात के इर्द-गिर्द घूमती एक हाई-वोल्टेज कॉर्पोरेट ड्रामा है. ऐसा पहली बार है कि अनिल कपूर और विजय वर्मा स्क्रीन पर साथ में नजर आएंगे.

सीरीज में अनिल और विजय के अलावा, आकाश खुराना, रिया चक्रवर्ती, नेहा धूपिया, अनंत नाग, कंवलजीत सिंह, ध्रुव सहगल, नंदिश संधू, टीना देसाई, रायमा सेन समेत कई दमदार कलाकार नजर आएंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Aanil kapoor

Trending news

'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
Parliament budget session
'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
Budget Session
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
Jammu-kashmir
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल