TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस...13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट; कहा- इंसान मायने रखता है

टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती हैं. उन्होंने हाल ही में डेटिंग और रिलेशनशिप को लेकर अपने विचार व्यक्त किए. अभिनेत्री ने हाल ही में बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉपुलर पॉडकास्ट 'ऑनेस्टली, व्हाई नॉट?' में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शिरकत की थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:32 PM IST
टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती हैं. उन्होंने हाल ही में डेटिंग और रिलेशनशिप को लेकर अपने विचार व्यक्त किए. अभिनेत्री ने हाल ही में बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉपुलर पॉडकास्ट 'ऑनेस्टली, व्हाई नॉट?' में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शिरकत की थी. इस शो में होस्ट ने अभिनेत्री से मनोरंजन जगत के लोगों को डेट करने के बारे में सवाल किया था. होस्ट ने पूछा था कि क्या वे इंडस्ट्री के लड़कों को डेट करना पसंद करेंगी या नहीं.

डेटिंग पर बोलीं शिवांगी जोशी 

इस सवाल का जवाब देते हुए अभिनेत्री ने साफ तरीके से कहा कि उनके लिए किसी भी रिश्ते की नींव इंसानियत, आदर और आपसी समझ पर टिकी होना जरूरी है. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि प्यार का किसी इंडस्ट्री या प्रोफेशन से कोई लेना-देना है. यह पूरी तरह से इंसान पर निर्भर करता है. असल में ये सब सम्मान, समझदारी, सच्चा प्यार और अच्छे मूल्यों पर आधारित होता है. इसलिए किसी का प्रोफेशन मेरे लिए मायने नहीं रखता है."

कुशाल टंडन संग जुड़ा नाम 

हालांकि, अभिनेत्री अपनी लव लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं. उनका नाम मोहसिन खान और कुशाल टंडन के साथ जोड़ा जाता है. शिवांगी ने अपने करियर में टीवी से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक में काम किया है, लेकिन आज भी फैंस उन्हें 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से पहचानते हैं. इस शो में वे नायरा के किरदार में नजर आई थीं. शो में उनके अपोजिट मोहसिन खान नजर आए थे. कहा जाता है कि शो के दौरान दोनों रिलेशन में थे. हालांकि, फिर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने ब्रेकअप को लेकर बात नहीं की.

इसके बाद अभिनेत्री टीवी सीरियल 'बरसातें' में नजर आई थीं. इसमें उनके साथ कुशाल टंडन थे. शो के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में प्यार में बदल गई थी. वहीं, कुछ समय बाद उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आईं. इस बात की पुष्टि खुद कुशाल ने सोशल मीडिया पर की थी, यह बताते हुए कि वे अब साथ नहीं हैं और उनकी सोच नहीं मिलती थी.

