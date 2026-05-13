‘मुझे कोई कैंसल नहीं कर सकता, मैं फिल्में करने नहीं आया...’ फेम और ट्रोलिंग पर ओरी का बेबाक बयान सुन हर कोई रह गया हैरान

Orry Viral Statements on Bollywood: सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और सेंसेशन ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी अक्सर अपनी बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. वे बिना डरे अपनी राय खुलकर रखते हैं और यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है. अपने हालिया इंटरव्यू में ओरी ने फेम, क्रिटिसिज्म और कैंसल कल्चर जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि लोग क्या सोचेंगे, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता. ओरी का मानना है कि अगर इंसान खुद जैसा रहना छोड़ दे, तो उसकी असली पहचान भी खत्म हो जाती है.

ओरी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे हमेशा दिल की बात बोलते हैं और कभी अपनी बातों को छिपाने की कोशिश नहीं करते. उनके मुताबिक लोग उन्हें इसी अंदाज की वजह से पसंद करते हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘मैं हमेशा बिना सोचे बोल देता हूं. मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा, ये मुझे भी नहीं पता होता. लेकिन मैं खुद को रोकता नहीं हूं. अगर मैं अब बदल जाऊं तो फिर वो चीज ही खत्म हो जाएगी जिसने मुझे पहचान दिलाई’. ओरी का कहना है कि वे अपनी असली पर्सनैलिटी दुनिया के सामने रखना पसंद करते हैं.

इमेज और ब्रांड डील्स पर खुलकर बोले ओरी

इंटरव्यू के दौरान ओरी ने उन सितारों पर भी बात की जो कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचते हैं. उनका कहना था कि कई लोग हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं उनकी इमेज खराब न हो जाए या फिर ब्रांड डील्स हाथ से न निकल जाएं. लेकिन ओरी ने साफ कहा कि उन्हें इन बातों की बिल्कुल चिंता नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मैं फिल्मों में काम करने नहीं जा रहा हूं. अगर किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को मेरी बातें पसंद नहीं आतीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता. किसी ब्रांड को भी मैं पसंद न आऊं, तो भी मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है’.

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कैंसल कल्चर पर क्या बोले ओरी?

ओरी ने कैंसल कल्चर को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आजकल कई लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल होने या कैंसल होने से डरते हैं, लेकिन वे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते. ओरी के मुताबिक, जिस पहचान को लोगों ने बनाया ही नहीं, उसे वो खत्म भी नहीं कर सकते. उन्होंने कहा, ‘मैंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है. मैं ना कोई क्रिकेट स्टार हूं, ना टीवी स्टार और ना ही फिल्म स्टार’. ओरी का मानना है कि उन्होंने अपनी अलग पहचान खुद बनाई है और इसके पीछे उनकी लगातार हार्ड वर्क और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी वजह है.

मेहनत से मिली पहचान

ओरी ने आगे कहा कि लोग सिर्फ किसी की सक्सेस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को नहीं समझते. उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें सुबह जल्दी उठकर काम करते या लगातार मेहनत करते नहीं देखा. ओरी ने कहा, ‘मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है. मुझे किसी ने फेमस नहीं किया. मैं अपने सारे बिल खुद भरता हूं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ा हूं’. उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई उन्हें कैंसल करने की बात करता है, तो उससे उन्हें डर नहीं लगता. अब ओरी का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ओरी का वर्कफ्रंट

उन्होंने कहा कि लोग भी इस पर खुलकर अपनी राय दे रहे हैं. अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ में ओरी जल्द नजर आने वाले हैं. इस शो में वे खतरनाक स्टंट करते दिखाई देंगे. शो को लेकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं और लोग उन्हें एक नए अंदाज में देखने का इंतजार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर पहले से ही चर्चा शुरू हो चुकी है कि ओरी इस शो में कितना धमाल मचाएंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि अपनी बेबाक पर्सनैलिटी के साथ वे टीवी की दुनिया में कितना असर छोड़ते हैं.