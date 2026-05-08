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Hindi Newsबॉलीवुडक्रिकेट के बाद अब एंटरटेनमेंट में धमाका करेंगे रोहित शर्मा, नए शो का टीजर हुआ वायरल, फैंस बोले- अब आएगा असली मजा

क्रिकेट के बाद अब एंटरटेनमेंट में धमाका करेंगे रोहित शर्मा, नए शो का टीजर हुआ वायरल, फैंस बोले- अब आएगा असली मजा

Rohit Sharma New Show: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. हाल ही में सामने आए एक टीजर वीडियो में रोहित ने अपने नए शो की झलक दिखाई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 08, 2026, 10:35 PM IST
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क्रिकेट के बाद अब एंटरटेनमेंट में धमाका करेंगे रोहित शर्मा, नए शो का टीजर हुआ वायरल, फैंस बोले- अब आएगा असली मजा

Rohit Sharma New Show: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले रोहित शर्मा अब सिर्फ मैदान पर चौके-छक्के लगाते नजर नहीं आएंगे, बल्कि जल्द ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी अपना नया अवतार दिखाने वाले हैं. क्रिकेट के मैदान पर अपनी कप्तानी और शानदार बल्लेबाजी से लोगों का दिल जीत चुके रोहित शर्मा अब एक नए सफर की तरफ बढ़ रहे हैं. हाल ही में सामने आई एक वीडियो में रोहित ने अपने खुद के शो का खुलासा किया है.

मनोरंजन की दुनिया में डेब्यू करने जा रहे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा सोनी पिक्चर्स के साथ एक खास प्रोजेक्ट के जरिए मनोरंजन की दुनिया में डेब्यू करने जा रहे हैं. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर सोनी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर हाल ही में एक टीजर कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें रोहित शर्मा की झलक दिखाई गई है. टीजर देखने में ही काफी कमाल का लग रहा है. फैंस ने इस शो के लिए काफी एक्साइटमेंट दिखाई है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

देखें वायरल टीजर

इस शो के टीजर की बात करें, तो इसमें रोहित शर्मा अपने फैंस से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान सभी उनसे उनका वायरल हुआ डायलॉग बोलने को कहते हैं. टीजर के आखिर में रोहित शर्मा कहते हैं, “दो लाइन क्या बोल दी, इतना वायरल हो गया. जब मेरा पूरा शो आएगा, तब क्या होगा.” टीजर के कमेंट सेक्शन में लोग शो के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि वो हिटमैन को इस अवतार में देखने के लिए काफी बेताब हैं.

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कैसा होगा रोहित शर्मा का ये शो?

हालांकि, अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कोई बड़ा एंटरटेनमेंट शो या स्पेशल प्रोग्राम हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर पेश करने की तैयारी की जा रही है और रोहित शर्मा इसमें बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ सकते हैं. हिटमैन पहले भी कई विज्ञापनों और ब्रांड कैंपेन का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन किसी बड़े एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर यह उनका पहला बड़ा कदम माना जा रहा है. यही वजह है कि फैंस इस खबर को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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