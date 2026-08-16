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निधन के 1 महीने बाद हुआ एक्ट्रेस की मौत का खुलासा, 27 की उम्र में दुनिया को कह गईं अलविदा

Ananya Raj Death: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या राज का सिर्फ 27 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन की खबर करीब एक महीने बाद सामने आई, जब परिवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड कर जानकारी शेयर की. इस खबर से फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 16, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:47 PM IST
निधन के 1 महीने बाद हुआ एक्ट्रेस की मौत का खुलासा, 27 की उम्र में दुनिया को कह गईं अलविदा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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