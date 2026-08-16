निधन के 1 महीने बाद हुआ एक्ट्रेस की मौत का खुलासा, 27 की उम्र में दुनिया को कह गईं अलविदा

बॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. उभरती हुई एक्ट्रेस अनन्या राज का 27 साल की कम उम्र में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि अनन्या ने 15 जुलाई को ही आखिरी सांस ली थी, लेकिन उनके परिवार ने करीब एक महीने तक इस खबर को फैंस से छुपाए रखा. अब 15 अगस्त को उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर फैंस को उनके निधन की जानकारी दी गई. अचानक सामने आई इस खबर ने अनन्या के चाहने वालों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को काफी दुखी कर दिया है. सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. खबर अभी अपडेट की जा रही है...