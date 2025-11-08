जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड संग अनन्या पांडे ने की ट्विनिंग, फोटो पर अटका फैंस का दिल, श्रीदेवी की बेटी ने दिया ऐसा रिएक्शन

Ananya Panday Twinning with Janhvi Kapoor Boyfriend Shikhar Pahariya: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने हाल ही में अपनी दोस्त की शादी की कुछ तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इन तस्वीरों में अनन्या एक फोटो में शिखर पहाड़ियां संग ट्विनिंग करती हुई नजर आ रही हैं. फोटो को देखने के बाद जाह्नवी कपूर का रिएक्शन भी देखने लायक है.
Ananya Panday Twinning with Janhvi Kapoor Boyfriend Shikhar Pahariya: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अपनी फिल्मों और अंदाज से सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. अनन्या पांडे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर फैंस के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में अनन्या पांडे ने अपनी दोस्त की शादी से जुड़ी कुछ तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की, जिसमें वह जमकर मस्ती करती नजर आ रही हैं.
पोस्ट इंटरनेट पर वायरल
अपनी दोस्त की शादी में रंग जमाने में अनन्या पांडे ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उनकी एक फोटो देखने ही देखते चर्चा में आ गई. इस तस्वीर में अनन्या जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया संग ट्विनिंग करती नजर आ रही हैं. फोटो में सबसे ज्यादा फैंस को दोनों का आउटफिट ध्यान खींच रहा है. अनन्या की फोटो को देख जाह्नवी कपूर भी अपना रिएक्शन देने से खुद को रोक नहीं पाईं.
शिखर पहाड़िया संग अनन्या ने की ट्विनिंग
इन तस्वीरों और वीडियो में अनन्या कुछ में दोस्त को हल्दी लगाती दिख रही हैं और कुछ में अपने आउटफिट को फ्लॉन्ट करती दिखीं. इन्हीं फोटोज में एक फोटो में अनन्या शिखर पहाड़िया संग नजर आ रही हैं, जिसमें दोनों ने जबरदस्त ट्विनिंग की हुई थी. फोटो में आप देखेंगे कि अनन्या ने बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखी थी और शिखर पहाड़िया ने सेम कलर की एंब्रॉयडरी की शेरवानी पहन रखी थी. इस फोटो में जहां अनन्या पांडे का रिएक्शन हताश जैसा दिखा तो वहीं शिखर पहाड़िया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान देखने को मिली. फोटोज को शेयर करते हुए हसीना ने लिखा- 'मेरी जिंदगी के प्यार ने अपने प्यार से शादी कर ली.'
अनन्या पांडे और शिखर पहाड़िया की इस फोटो को देखकर जान्हवी कपूर ने कमेंट करते हुए लिखा 'छठी स्लाइड...' उन्होंने अपने कमेंट में अपसाइड डाउन इमोजी भी शेयर की. जान्हवी कपूर का रिएक्शन देख फैंस भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. इन सबसे अलग अनन्या पांडे के वर्कफ्रंट की बात करें तो हसीना जल्द ही 'चांद मेरा दिल' और 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आने वाली हैं.
