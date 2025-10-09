फिर उर्फी जावेद का चेहरा हुआ लाल, आंखों के नीचे सूजन, फोटो देख फैंस हुए परेशान

Urfi Javed: उर्फी जावेद आए दिन अपने लुक और एक्सपेरिमेंट को लेकर इंटरनेट पर छाई रहती हैं. हसीना ने एक बार अपने फैंस का ध्यान खींच लिया है. उर्फी के चेहरे पर आए दिन बदलाव देखने को मिलते हैं. अब उर्फी एक बार फिर अपने चेहरे को लेकर चर्चा में आ गई है. एक्ट्रेस ने हाल ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर उर्फी के फैंस काफी टेंशन में आ गए. फोटो में उर्फी का चेहरा फिर से बिगड़ा हुआ नजर आ रहे है. चलिए आपको बताते हैं कि उर्फी के साथ आखिर क्या हुआ है?

शेयर की थी एक वीडियो

दरअसल, उर्फी जावेद ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर जिम से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस हेड फोन्स लगाए हुए नजर आ रही हैं. जैसे ही उर्फी अपने फैंस को अपना चेहरा दिखाती है तो फैंस हैरान रह जाते हैं. इस वीडियो में उर्फी का पूरा चेहरा काफी लाल नजर आ रहा है. उनकी आंखों के नीचे अजीब से निशान दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें आंखों के नीचे चोट लग गई हो. हालांकि हो सकता है कि उर्फी जावेद के चेहरे पर कोई भयानक एलर्जी हो गई हो. अक्सर उन्हें एलर्जी की समस्या होती रहती है. कबी उनके होंठ पर सूजन आ जाती हैं तो कभी उर्फी की आंख छोटी सी हो जाती हैं. अब एक बार फिर उर्फी की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

उर्फी ने सुनाई फैंस को गुड न्यूज

इस वीडियो में उर्फी जावेद ने फैंस को एक गुड न्यूज भी दी है. एक्ट्रेस ने बताया कि कल जब वो सोई थीं, तो उनके 5.1 मिलियन फॉलोअर्स थे और जब सुबह उठीं तो उनके फॉलोअर्स बढ़कर 5.2 मिलियन हो गए थे. हालांकि ये खुशी उर्फी इस लाल चेहरे के वजह से सेलिब्रेट करती नजर नहीं आ रही हैं. इस वीडियो में उर्फी ने सोशल एक्सपेरिमेंट कैप्शन के साथ शेयर किया. उन्हें देखकर लोगों ने अब नजर उतरवाने की सलाह दी है.

इंस्टाग्राम पर शेयर की एक स्टोरी

हालांकि उर्फी ने थोड़ी देर बाद इस वीडियो को सोशल से डिलीट कर दिया था. लगता है अब इस हालत में उर्फी अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहती हैं. दूसरी तरफ उर्फी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी एक फोटो सेल्फी शेयर की है. इस फोटो में एक्ट्रेस ने अपनी चिन दिखाई, जिस पर कई सारे पिम्पल हो रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए उर्फी ने लिखा 'चिन पर पिम्पल, पीरियड्स, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स. सब मुझसे दूर रहो.'