27 साल की इस हसीना पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, तस्वीर के साथ हुई गंदी हरकत, लीक होने की मिल रही धमकी

Uorfi Javed Getting Threats To Leak Pics: फेमस एक्ट्रेस उर्फी जावेद बड़ी मुसीबत में फंस गई है. एक शख्स ने उर्फी की फोटो के साथ गंदी हरकत की और अब उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा है. इसकी जानकारी खुद उर्फी ने दी. बताया कि इसके खिलाफ केस दर्ज करवाएंगी.
Trending Photos
Urfi Javed Getting Threats To Leak Pics: इंटरनेट पर अक्सर लड़कियों की तस्वीरों का मिसयूज किया जाता है जो आज हर किसी के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है. कई बार लड़कियों को उनकी तस्वीरों को मॉर्फ कर वायरल करने या ब्लैकमेल करने की धमकियां दी जाती है. इन सब का शिकार ने केवल आम लड़कियां बल्कि सेलेब्स भी होते हैं. हाल ही में एक्ट्रेस उर्फी जावेद भी इसका शिकार हुई. किसी शख्स ने उर्फी की फोटो के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें वायरल करने की धमकी दी. इसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने फैंस को दी.
'मेरी तस्वीर के साथ की छेड़छाड़'
सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर उर्फी जावेद ने एक स्टोरी शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी. पोस्ट में उर्फी ने लिखा 'ये इंसान मेरी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें अपलोड करने की धमकी दे रहा है और मुझे परेशान कर रहा है. उसने एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर भी दी और मुझे भेजी भी है. मुझे यकीन नहीं होता कि ये लोग आजकल तकनीक का इस्तेमाल कर क्या-क्या करते हैं.'
इस शख्स पर करवाऊंगी ऑफिशियल शिकायत
उर्फी ने पोस्ट में आगे लिखा कि 'मैं इस पर ऑफिशियल शिकायत दर्ज करवाऊंगी, लेकिन लड़कियों अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो प्लीज डरें नहीं. तुरंत जाकर शिकायत दर्ज कराएं, डरिए मत. प्रॉब्लम आप नहीं बल्कि ऐसे मर्द हैं जो हमारे समाज पर धब्बा हैं.' बता दें कि एक शख्स उर्फी जावेद की फोटो के साथ गलत हरकत कर उन्हें अपलोड करने की धमकी दे रहा है. ये शख्स एक रील क्रिएटर है और इसके इंस्टाग्राम पर करीब 4 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.