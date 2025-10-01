Advertisement
'तुम लोग कुत्ते और भिखारी हो...'अक्षय कुमार की हीरोइन पर हाउस हेल्प ने लगाए गंभीर आरोप, Nude वीडियो बनाने के लिए किया फोर्स

अक्षय कुमार के साथ 'अतरंगी रे' फिल्म में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस डिंपल हयाती पर उनकी हाउसहेल्प ने गंभीर आरोप लगाए हैं. हाउस मेड का कहना है कि वो ना तो खाना देती है और साथ ही मारने की धमकी भी देती हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 01, 2025, 05:01 PM IST
Househelp Accuses Actress: कई बार सेलेब्स को लेकर ऐसे शॉकिंग खुलासे होते है जिसे जानने के बाद उनके फैंस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. ऐसा ही एक खबर डिंपल हयाती की है. तेलुगू एक्ट्रेस डिंपल के ऊपर घर में काम करने वाली मेड ने कई आरोप लगाए हैं. मेड का कहना है कि एक्ट्रेस और उनके पति उन्हें काफी परेशान करते हैं. यहां तक कि जान से मारने की धमकी भी दी.

एक्ट्रेस पर मेड ने लगाए गंभीर आरोप

22 साल की इस हाउस हेल्प का नाम प्रियंका बिबार है. इन्होंने तमिल और तेलुगू फिल्मों में नाम कमाने वाली एक्ट्रेस डिंपल हयाती और उनके पति डेविड पर प्रताड़ना, ह्यूम्लेशन,एसॉल्ट और न्यूड वीडियो बनाने के लिए फोर्स करने का आरोप लगाया है. ये इन दोनों के हैदराबाद घर में काम करती थीं.

जान से मारने की धमकी दी

एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि वो ओडीशा के रायगडा जिला की रहने वाली हैं. वो महज 10 दिन काम करने के बाद ही वो मेड को अब्यूज करने लगे. हाउसहेल्प का कहना है कि उन्होंने मुझ पर हमला करने और जान से मारने की धमकी दी. मेरे पास कोई सुबूत तो नहीं है और ना ही कोई फोटो. मैंने अपने पति और बहन को इस बारे में बताया.

तुम लोग कुत्ते हो और...
प्रियंका ने अरोप लगा ते हुए कहा कि 'वो लोग ना तो ठीक से खाना नहीं देते हैं और गाली भी देते हैं. कहते हैं कि तुम लोग कुत्ते हो और तुम लोग कुत्ते हो औ भिखारी हो..तो उसी तरह से यहां पर रहो. मैंने मैनेजर को बुलाया उसे इस बारे में बताया तो उसने मेरा फोन ही तोड़ दिया. प्रियंका ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की है.'

पुलिस में शिकायत दर्ज

फिलहाल, पुलिस ने भारतीय दंड संहिता सेक्शन 74, 79, 351(2) and 324(2) के अंतर्गत केस दर्ज लिया है. हालांकि अभी तक डिंपल ने इस बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया है. डिंपल ने साल 2017 में तेलुगू सिनेमा गुल्फ से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद 'खिलाड़ी', 'रमाबनम' और कई सारी फिल्मों में काम किया. इसके अलावा ये अक्षय कुमार की फिल्म 'अतरंगी रे' में काम किया था.

