'मुझे माफ कर दो...'The Bads of Bollywood प्रिव्यू के दौरान क्या हुआ ऐसा, आर्यन खान ने सबके सामने मांगी माफी
बॉलीवुड

'मुझे माफ कर दो...'The Bads of Bollywood प्रिव्यू के दौरान क्या हुआ ऐसा, आर्यन खान ने सबके सामने मांगी माफी

The Bads of Bollywood के प्रिव्यू लॉन्च में आर्यन खान ने स्टेज पर आते ही दिल की बात की. आर्यन ने कहा कि वो काफी ज्यादा नर्वस हैं. ऐसे में अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो उन्हें माफ कर दें.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:37 PM IST
आर्यन खान, शाहरुख और गौरी

The Bads of Bollywood: आर्यन खान की मचअवेटेड सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रिव्यू लॉन्च मुंबई में हुआ.इस दौरान बेटे का सपोर्ट करने शाहरुख खान और गौरी खान पहुंचे. लेकिन, इस ग्रैंड इवेंट में आर्यन खान ने ऐसी बात कह दी कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.

आर्यन खान ने मांगी माफी

आर्यन खान ने प्रिव्यू लॉन्च में कहा- 'अगर कुछ भी गलत हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा. मैं आज बहुत नर्वस हूं. क्योंकि मेरा ये पहली बार है. मैंने काफी तैयारियां की हैं फिर भी. मैंने स्पीच को पेपर में लिखा है. ऐसे में अगर कुछ भी गलत हो जाए तो मेरे पास बैकअप के तौर पर पापा है. लेकिन, फिर भी अगर कुछ गलत हो जाता है तो मुझे माफ कर दो. ये मेरा पहली बार है.'

1000 से ज्यादा टेक और रिटेक्स 

27 साल के आर्यन खान 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सिनेमा की दुनिया में बतौर डायरेक्टर एंट्री करने वाले हैं. बेटे के लिए इस शो के प्रिव्यू लॉन्च को शाहरुख खान ने शुरू से लेकर आखिर तक होस्ट किया. इस शो के आइडिया को लेकर आर्यन खान ने कहा- 'इस सीरीज को बनाने का आइडिया लोगों का बस मनोरंजन करना है. इस शो में 1000 से ज्यादा टेक और रिटेक्स हुए. मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने इसे बनाने में मेरी मदद की.' इस प्रिव्यू में आर्यन खान ने अपनी मां और इस शो की प्रोड्यूसर गौरी खान को भी इनवाइट किया. 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'के प्रिव्यू लॉन्च में सितारों का जमावड़ा, बेटे आर्यन का डेब्यू देख इमोशनल हुए शाहरुख-गौरी, PHOTOS

क्या है 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ?

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की कहानी एक बॉलीवुड की अंदर की कहानी कहती है. कैसे स्टार बनते हैं . उनकी सीक्रेट स्टोरीज, सेलिब्रेशन, अफवाहें और इन सबके पीछे छिपी हुई असलियत. ये शो नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर, 2025 को स्ट्रीम होगा. जिसे लेकर फैंस और सेलेब्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इस शो के प्रिव्यू लॉन्च के बाद कई सेलेब्स सोशल मीडिया पर आर्यन खान की तारीफ कर रहे हैं. इसके साथ ही प्रिव्यू के फोटोज भी वायरल हो रहे हैं.

 
 

